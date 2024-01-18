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Australian Open
18 января 2024, 21:56 | Обновлено 18 января 2024, 22:05
1009
0

Марта Костюк – Элина Аванесян. Прогноз и анонс на матч Australian Open

19 января украинка сыграет против нейтральной теннисистки в 1/16 финала мейджора

18 января 2024, 21:56 | Обновлено 18 января 2024, 22:05
1009
0
Марта Костюк – Элина Аванесян. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 37) проведет поединок 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 3-м раунде австралийского мейджора украинка сыграет против Элины Аванесян (WTA 74), которая выступает под нейтральным статусом. Поединок состоится 3-м запуском на 1573 Arena. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 05:00 по Киеву.

Марта Костюк

Перед поединком с Мертенс мы критиковали Костюк, но с Элизе Марта удивила. Психи, естественно, были, но в меру, а по уровню игры украинка смотрелась более, чем достойно.

Единственные вопросы к Марте только по большом количеству двойных ошибок. В поединке с Мертенс их было целых 11. Что на счет качества подачи, то цифры выглядели достаточно уверенно: 64% попадания первой подачи, 75% выигранных очков на первом мяче, 77% спасенных брейк-поинтов, 3 эйса.

Но вот по ощущениям, то как-то всегда нервно наблюдать за геймами Марты на подаче. Однако в нужные моменты, особенно на супертай-брейке и в 12-м гейме третьего сета, где Костюк спасла матчбол, подача не подвела.

Марта – очень эмоциональная девушка, дополнительной психологической нагрузки предаст паспорт Аванесян (Элиной мы рашистку точно называть не будем, ибо Эли у нас только одна).

За карьеру у Марты – 11 побед и 21 поражение против теннисисток из россии, а после полномасштабного вторжения: 0:7, не считая Варвару Грачеву, которая уже сменила гражданство на французское.

Будем надеяться, что Костюк сумеет совладать с напряжением и переиграть Аванесян, ведь по уровню игры Марта куда выше.


Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Элина Аванесян

21-летняя россиянка пока что ничем не отметилась в Туре. На ее счету 5 трофеев на уровне ITF и только 1 на 100-тысячнике, который она завоевала в 2023 году.

Аванесян во 2-м раунде Australian Open 2024 обыграла 8-ю ракетку мира Марию Саккари 6:4, 6:4. Эта победа стала для нее первой над теннисисткой из топ-10. Символично, что на Уимблдоне 2023 Костюк выиграла у Марии, и для украинки это тоже был первый триумф над представительницей первой десятки WTA.

На старте мейджора представительница страны 404 в статусе андердога с камбеком выиграла у китаянки Чжу Сян Бай. Об Аванесян мало что можно сказать, ей 21 год, большими достижениями она не отмечалась, поэтому логично, что именно Марта считается фавориткой встречи.


Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Аванесян

Личные встречи

Костюк и Аванесян впервые проведут очный поединок.

Статистика выигранных / проигранных матчей Костюк и Аванесян по годам

Прогноз на матч Марта Костюк – Элина Аванесян

Рисковать и ставить на 2:0 от Марты или минус форы не хочется. Предлагаем заиграть ставку Костюк выиграет первый сет и матч за коэффициент 1.50.

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Марта Костюк Элина Аванесян Australian Open 2024 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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