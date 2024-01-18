Леся Цуренко – Арина Соболенко. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 января украинская теннисистка Леся Цуренко (№33 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде основы украинка сразится против действующей чемпионки Арины Соболенко (№2 WTA). Поединок состоится 1-м запуском на Rod Laver Arena. Время начала матча – 03:00 по Киеву.

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Это будет третья встреча теннисисток, счет равный. Еще на один матч против этой соперницы Леся не вышла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Аманды Анисимовой (№442 WTA) или Паулы Бадосы (№100 WTA).

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