Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Леся Цуренко – Арина Соболенко. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
18 января 2024, 16:45 | Обновлено 18 января 2024, 16:55
82
0

Леся Цуренко – Арина Соболенко. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча третьего круга Australian Open

18 января 2024, 16:45 | Обновлено 18 января 2024, 16:55
82
0
Леся Цуренко – Арина Соболенко. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

19 января украинская теннисистка Леся Цуренко (№33 WTA) продолжит борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В третьем раунде основы украинка сразится против действующей чемпионки Арины Соболенко (№2 WTA). Поединок состоится 1-м запуском на Rod Laver Arena. Время начала матча – 03:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третья встреча теннисисток, счет равный. Еще на один матч против этой соперницы Леся не вышла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Аманды Анисимовой (№442 WTA) или Паулы Бадосы (№100 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРИЗОВЫЕ

ПРОГНОЗ

По теме:
Леся Цуренко – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Марта Костюк – Элина Аванесян. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дана оценка шансам Цуренко во встрече с Соболенко на Aus Open
смотреть онлайн Australian Open 2024 Леся Цуренко Арина Соболенко
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это не Роналду. Анчелотти назвал сильнейшего игрока, с которым работал
Футбол | 17 января 2024, 14:47 3
Это не Роналду. Анчелотти назвал сильнейшего игрока, с которым работал
Это не Роналду. Анчелотти назвал сильнейшего игрока, с которым работал

Тренер «Реала» выбрал Зинедина Зидана

Ван Яфань после чудо-камбэка с Кырстей выбила с Aus Open Радукану
Теннис | 18 января 2024, 12:48 0
Ван Яфань после чудо-камбэка с Кырстей выбила с Aus Open Радукану
Ван Яфань после чудо-камбэка с Кырстей выбила с Aus Open Радукану

Эмма не смогла пробиться в третий раунд австралийского мейджора

Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Теннис | 18.01.2024, 13:11
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Ястремская разобралась с Грачевой во втором раунде Australian Open
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Теннис | 17.01.2024, 15:59
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Марте повезло? Стала известна соперница Костюк в 1/16 финала Aus Open 2024
Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Футбол | 17.01.2024, 19:46
Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Маркевич отреагировал на слухи о запрете Карпатам выезжать за границу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
Почему Анчелотти выбрал Лунина на матч с Атлетико? Стала известна причина
17.01.2024, 10:22 3
Футбол
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
Спасла матчбол. Костюк обыграла 28-ю ракетку и вышла в 3-й раунд Aus Open
17.01.2024, 14:55 55
Теннис
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
ВИДЕО. Полиция провела обыски у Милевского. Выбили дверь
17.01.2024, 13:58 26
Футбол
ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»
ЦУРЕНКО: «Соболенко? Не хочу вспоминать то, что произошло в прошлом году»
18.01.2024, 04:52
Теннис
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
ФОТО. Звездная блогерша призналась в симпатии к Мудрику, футболист игнорит
17.01.2024, 07:49 22
Футбол
Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить
Он требует от ФИФА 300 млн евро. Работу системы VAR могут приостановить
16.01.2024, 21:53 5
Футбол
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
17.01.2024, 10:45 15
Футбол
Экс-тренер Шахтера назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо работал
Экс-тренер Шахтера назвал лучшего футболиста, с которым когда-либо работал
16.01.2024, 19:07 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем