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Australian Open
18 января 2024, 16:55 | Обновлено 18 января 2024, 17:00
169
0

Леся Цуренко – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч Australian Open

В ночь на 19 января украинка проведет поединок против 2-й ракетки мира

18 января 2024, 16:55 | Обновлено 18 января 2024, 17:00
169
0
Леся Цуренко – Арина Соболенко. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В ночь на 19 января украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 33) проведет поединок 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

В 3-м раунде австралийского мейджора украинка сыграет против второй ракетки мира Арины Соболенко, которая выступает под нейтральным флагом. Встреча состоится первым запуском на Rod Laver Arena. Ориентировочное время начала матча – 03:00 по Киеву.

Леся Цуренко

33-летняя Цуренко выполнила то, что от нее ожидали. Леся прошла Лючию Бронцетти и Ребеку Масарову, а теперь прогнозируемо сыграет против Соболенко.

Нужно наслаждаться игрой Леси, ведь возраст не позволяет не то что показывать высокий уровень игры, а и даже иногда доигрывать матчи до конца. Но в Мельбурне Цуренко можно только восхищаться, и отдельное спасибо ей за 1/16 финала Australian Open.

Как заявила и сама Леся, матч с Масаровой для нее получился более уверенным и стабильным. Если с Бронцетти было 8 двойных ошибок, то с Масаровой – только 2.

Цуренко не за что критиковать по игре. В 33 года перебегать более молодых теннисисток, когда у тебя постоянные проблемы со здоровьем – дорогого стоит. Вопросы только по физической форме...

Главное оружие Цуренко – подача. В первых двух матчах украинка подала первым мячом в 70% случаев. Процент выигранных первых подач – 50% и 57% соответственно.


Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Арина Соболенко

Картопляному бульбозавру нужно защищать титул на Australian Open, и сетка у Соболенко достаточно проходимая.

До финала у Арины практически нет соперниц, поэтому будем надеяться, что Леся, как минимум, навяжет борьбу и заставит Арину напрячься. В первых двух раундах вторая ракетка мира разгромно выиграла у Эллы Зейдель и Бренды Фругвиртовой. На что-то можно было рассчитывать от Бренды, но молодая чешка не справилась с мощью соперницы.

Арина играет агрессивно, мощно бьет по мячу и отлично подает. Но как только начинает проваливать розыгрыш за розыгрышем, то для нее это становится большой ямой, из которой выбирается редко.

Так было с Еленой Рыбакиной в финале турнира WTA 500 в Брисбене. Там представительница Казахстана просто размазала Соболенко по корту, выиграв со счетом 6:0, 6:3. Матч с Рыбакиной является для Арины худшим в 2024 году. У нее 6 побед и 1 поражение в новом сезоне.


Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Личные встречи

Цуренко и Соболенко провели 2 очных поединка. Счет 1:1. Также теннисистки должны были встретиться в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе в 2023 году, однако тогда Цуренко снялась из-за панических атак (украинка долго разговаривала с СЕО WTA о том, почему организация не принимает никаких санкций по отношению к спортсменкам из россии и беларуси, на что Стив Саймон никак не отреагировал, наговорив кучу вещей, которые просто дико слышать от представителя цивилизованного мира).

Прогноз на матч Леся Цуренко – Арина Соболенко

Соболенко, естественно, является явной фавориткой матча. Коэффициент на победу Арины составляет 1.14, в то время как шансы Цуренко оцениваются в 11.50.

Брать плюсовые форы на украинку – тоже очень неудачная идея. Предлагаем зайти на смоллы и сделать ставку на тотал двойных ошибок Цуренко больше 3.5 за коэффициент 2.10.

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Дана оценка шансам Цуренко во встрече с Соболенко на Aus Open
Леся Цуренко Арина Соболенко Australian Open 2024 прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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