Римские каникулы закончились. Как и почему Рома уволила Моуриньо

Болельщики собрались на тротуаре возле тренировочной базы имени Фульвио Бернардини в Тригории.

Когда «Lexus» выехал с парковки и шлагбаум поднялся, фанаты собрались вокруг него, чтобы не дать ему уехать. Пассажирское окно опустилось, открыв взору разгневанного Жозе Моуриньо. «Грацие, Жозе! Спасибо за все. Мы любим тебя», – всхлипывали взрослые мужчины, их голоса дрожали. Моуриньо тоже был заметно расстроен.

За всю свою карьеру он никогда не чувствовал такой любви со стороны болельщиков, как в «Роме». Глубина чувств, как ожидалось, должна была сдерживать руку Фридкинов, владельцев клуба, даже когда результаты ухудшались. Он носил тепло, проявляемое к нему болельщиками, как защитный плащ. «Nessuno scossone in vista», – так говорили инсайдеры после воскресного поражения от «Милана» на «Сан-Сиро» со счетом 3:1. Ничего сейсмического, вроде внезапной отставки.

Но если что-то и отличало Фридкина на посту руководителя «Ромы», так это его способность застать всех врасплох. Удивление от назначения Моуриньо два с половиной года назад сменилось шоком от его увольнения.

Культ его личности в Риме настолько велик, что Моуриньо казался неприкасаемым. Но хотя он знает, что в футболе ничего нельзя принимать на веру – даже его друга Карло Анчелотти, тренер, которого он очень уважает, увольняли, – это решение причинило ему глубокую боль. Моуриньо запомнился тем, что разрыдался, когда «Рома» выиграла Лигу конференций в конце его первого сезона. Это наименее значимый клубный трофей УЕФА, но он стал первым для клуба за 14 лет. Это значило все для болельщиков, которые отчаянно нуждались в праздновании, и все для него самого в тот момент его карьеры.

Моуриньо был уволен из «Челси», затем из «Манчестер Юнайтед», а потом из «Тоттенхэма». Многие списали его со счетов. Моуриньо нес этот груз это с собой. В Тиране, где «Рома» одолела «Фейеноорд» в 2022 году, он выплеснул все это наружу. Критики были неправы. Моуриньо не закончился.

Вторничные слезы в Тригории не были крокодиловыми. Напротив, он знал, как это выглядит, и не только с точки зрения того, как это будет воспринято болельщиками с разбитым сердцем, но и всем миром: Моуриньо снова уволен. Он не хотел уходить так.

🚨JOSÈ #MOURINHO ESCE DA FRIGORIA E SI FERMA CON I TIFOSI

IL MISTER EMOZIONATISSIMO SI BATTE IL CUORE❤️🐺@calciomercatoit pic.twitter.com/8XQAqo9rUD — Francesco Iucca (@francescoiucca) January 16, 2024

После неоднократных заявлений о своем желании провести переговоры с Фридкинами о новом соглашении, которое должно было истечь в июне, Моуриньо наконец-то добился встречи. Она не была запланирована, да и результат был не таким, как он хотел.

Фридкины были кратки. В течение 25 минут Моуриньо было сказано, что он должен немедленно уйти. Его временный сменщик, чемпион мира и легенда «Ромы» Даниэле Де Росси, уже был выбран. Де Росси направлялся в Тригорию, чтобы подписать контракт до конца сезона. Де Росси был настолько воодушевлен, что не выдвинул никаких условий, кроме бонуса в случае попадания «Ромы» в Лигу чемпионов.

«Мы хотели бы поблагодарить Жозе от имени всех нас в «Роме» за его страсть и усилия с момента его прихода в клуб», – говорится в заявлении Дэна и Райана Фридкин. «Мы всегда будем хранить прекрасные воспоминания о его работе в «Роме», но мы считаем, что немедленные перемены отвечают интересам клуба. Мы желаем Жозе и его помощникам всего наилучшего в их будущих начинаниях».

Возможно, Моуриньо не стоило удивляться. За почти четыре года работы в «Роме» Фридкины постарались создать впечатление, что они не похожи на других безучастных к судьбе своего клуба американских владельцев. Они ходят на матчи на «Стадио Олимпико» и проводят много времени на тренировочной базе. Но в последнее время они держатся на расстоянии, если не от самого города, то от Тригории. Моуриньо поговорил с председателем совета директоров Дэном Фридкиным после последнего римского дерби в чемпионате, которое завершилось со счетом 0:0 в середине ноября. Тогда он не скрывал, что взаимопонимание было трудным, а то и вовсе отсутствовало.

Оглядываясь назад, можно сказать, что Моуриньо мог и, возможно, должен был уйти после финала Лиги Европы прошлого сезона. Он первым в истории привел «Рому» к двум подряд еврокубковым финалам, и, несмотря на поражение от «Севильи» в серии пенальти, его акции были, пожалуй, на самом высоком уровне за последние годы. Однако предложение перейти в «Реал» или «ПСЖ» так и не поступило, а привязанность, которую проявили к нему болельщики «Ромы», сыграла решающую роль в его решении.

В Будапеште и в последнем матче прошлого сезона против «Специи» он порадовал и удивил болельщиков, жестом показав, что намерен остаться на последний год своего контракта. Зимой он неоднократно публично заявлял о своем желании посвятить себя «Роме» и остаться в клубе дольше, чем в каком-либо другом за всю его карьеру. Преданность имеет значение в этом городе. Франческо Тотти отказал мадридскому «Реалу», чтобы провести всю карьеру в родном клубе, и, хотя Моуриньо не из Рима, он знает, как найти подход к римлянам.



Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Он рассказал историю о том, как Португальская федерация футбола связалась с ним по поводу работы в национальной сборной после чемпионата мира 2022 года и как он отказался от этого предложения ради «Ромы». Затем он рассказал, что прошлым летом делегация из Саудовской Аравии посетила его в Лондоне и сделала ему самое большое предложение по зарплате, которое когда-либо получал тренер, и он его отклонил. Этим он взывал любовь и доверие болельщиков, многие из которых считали, что его преданность должна быть вознаграждена новым контрактом. Фридкины так и не ответили взаимностью. Чем больше Моуриньо говорил о продлении контракта, тем глуше становилось молчание Фридкина.

С 1 января правительство Италии отменило налоговые льготы, которые использовались клубами Серии А для привлечения лучших иностранных тренеров и игроков. Это означало, что, даже если бы дела у «Ромы» шли хорошо, перспектива продления контракта с Моуриньо в одночасье стала дороже. Содержание 60-летнего тренера обходится недешево. Он уже является самым высокооплачиваемым тренером в лиге. В свое первое лето Фридкины потакали ему, потратив на усиление €113 млн. Это способствовало тому, что УЕФА выдал «Роме» строжайшее соглашение о финансовом фейр-плей.

С тех пор генеральный менеджер «Ромы» Тиагу Пинту был вынужден зарабатывать больше, чем тратить, чтобы клуб соответствовал требованиям УЕФА. Сделать это и удержать на своей стороне такого требовательного тренера, как Моуриньо, было непростой задачей. Такие трансферы, как Матиас Винья (13 млн евро) и Элдор Шомуродов (18 млн евро), которые Пинто сам же и совершил, стали неудачами. Даже Руй Патрисиу, за которого «Рома» заплатила 11,8 млн евро, когда у него оставался всего год по контракту с «Вулвз», усложнил ситуацию. Однако звезды продолжали прибывать. Звезды, которые не перешли бы, если бы в «Роме» не было Моуриньо. Сначала Пауло Дибала по как свободный агент в 2022 году. Затем Ромелу Лукаку, врендованный у «Челси» в конце прошлого лета.

Они были падшими звездами.

Моуриньо утверждает, что «Рома» смогла подписать игроков такого уровня только потому, что у них были своим проблемы: игроки, у которых закончились контракты (Дибала, Хуссем Ауар и Эван Н'Дика), травматичные (Ренату Санчеш), конфликтные (Лукаку). В то время как расходы сократились – Моуриньо регулярно отмечает, что в последнее трансферное окно только «Фрозиноне» и «Верона» потратили меньше – фонд заработной платы вырос, причем не только с приходом Дибалы и Лукаку, но и таких игроков, как Н'Дика, который предпочел перейти в «Рому», а не в «Милан» как свободный агент из «Айнтрахта», потому что предложение по зарплате было почти вдвое больше.



Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала и Жозе Моуриньо

Продление контрактов капитана Лоренцо Пеллегрини, родившегося и выросшего в Риме, и оплоты защиты Джанлуки Манчини еще больше увеличило расходы на зарплату, и в этом кроется несоответствие. С одной стороны, Моуриньо считает, что у таких команд, как «Фиорентина» и «Монца», состав лучше. На своей последней пресс-конференции он заявил, что «Рома» «не входит в число команд, которые должны финишировать в четверке лучших. Они, наверное, думают, что я называю себя «Жозе Гарри Моуриньо Поттер».

С другой стороны, зарплатная ведомость «Ромы» – самая большая в Италии после «Ювентуса» и «Интера». Но они занимают девятое место в лиге, проводя свой худший сезон за более чем 20 лет. Фридкины чувствовали себя не в своей тарелке. Сейчас, когда в истории Серии А за четыре года лигу выигрывали четыре разные команды, владельцы должны быть разочарованы не только тем, что Моуриньо не смог пробиться в Лигу чемпионов: они должны задаться вопросом, почему их инвестиции не привели к борьбе за титул.

В начале этого зимнего трансферного окна стали проявляться запоздалые признаки отката. На предложение о покупке Леонардо Бонуччи, такого «победоносного» игрока, который нравится Моуриньо, было наложено вето в пользу аренды подростка Дина Хюйсена из «Ювентуса». Это было все, что «Рома» могла себе позволить с бюджетом в 1,8 млн евро на январь, и, хотя Моуриньо приветствовал это подписание, окончание погони за Бонуччи означало изменение стратегии клуба.

Затем пришло известие о том, что Пинто покинет команду в конце этого трансферного окна и, в отличие от Моуриньо, по своей воле. Возвращение Де Росси в клуб в качестве временного тренера означает, что сменщику Пинто больше не придется продлевать или увольнять Моуриньо в качестве первой задачи. Вместо этого у них будет время для тщательного поиска замены.

Увольнение Моуриньо по случайному совпадению произошло на следующий день после истечения срока действия клаусулы в 12 млн евро в контракте Дибалы, что, возможно, защитит «Рому», если какой-нибудь иностранный клуб попытается воспользоваться турбулентностью и переманить его.

Мы можем только догадываться, как Моуриньо мог бы использовать изысканного аргентинского плеймейкера в воскресенье в Милане. Это была седьмая игра, которую Дибала пропустил из-за травмы в Серии А в этом сезоне. Без него команда совсем другая. Моуриньо может сказать то же самое о Крисе Смоллинге, который отсутствует с сентября. Тэмми Абрахам, ставший открытием в первый сезон Моуриньо, не играет с тех пор, как порвал крестообразные связки левого колена в последней игре прошлого сезона.

Список травмированных не объясняет воскресное поражение от «Милана» со счетом 3:1. Моуриньо выпустил в старте двух чемпионов Европы (Леонардо Спинаццолу и Брайана Кристанте), чемпиона мира (Леандро Паредеса) и игрока, за которого за его карьеру заплатили суммарно 340 млн евро за трансферы (Лукаку). В качестве партнера для Лукаку по атаке он может выпустить игрока, на счету которого более 100 голов в Серии А (Андреа Белотти). «Возможно, мы уже достигли дна», – сказал Белотти в воскресенье. «Мы не можем опускаться ниже этого уровня».



Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Белотти

Скамейка запасных Моуриньо, несмотря на все его жалобы, позволяла ему спасать игры, даже если он сам не всегда на ней находился. В воскресенье он был на трибунах в траурно-черной пуховой куртке и шапке, натянутой на седые волосы, чтобы защититься от холода. Это была 16-я игра «Ромы», которую Моуриньо пропустил из-за дисквалификации, что эквивалентно почти половине сезона лиги. Его выходки и выходки его тренерского штаба уже порядком надоели.

На прошлой неделе болельщики впервые перестали безоговорочно поддерживать Моуриньо. «Рома» вылетела из Кубка Италии от непримиримых соперников, «Лацио», и это было четвертое поражение Моуриньо в дерби за шесть матчей. Слишком много для фанатов, которые за почти столетнюю историю существования клуба склонны судить о провале или успехе сезона по подобным матчам. Возле Тригории на стене было оставлено граффити, гласившее: «Лучше умереть с достоинством, чем жить в унижении». Это был первый знак протеста за два с половиной года, и, хотя болельщики выбрали игроков главным объектом для критики – «грязные наемники, недостойные футболки», – это было похоже на поворотный момент.

До недавнего времени «Лацио» был столь же неубедителен в чемпионате, как и «Рома», но пять побед подряд вернули их в число претендентов на Лигу чемпионов. За «Ромой» было тяжело наблюдать в то время, когда они продолжали терпеть поражения, что еще больше усиливало давление в преддверии игры с «Миланом».

Поражение на «Сан-Сиро» подвело итог под этой «Ромой». Это было шестое выездное поражение в 10 матчах в этом сезоне и очередная капитуляция против команды, с которой «Рома» хочет тягаться на равных. Фридкины наняли Моуриньо в надежде, что он сделает команду более конкурентоспособной против ведущих команд, но его результат – четыре победы в 28 матчах, (последняя – против «Наполи», который заканчивал матч вдевятером), – просто жалок.

Решение избавиться от него – мужественное решение Фридкинов; мало кто верил, что у них хватит смелости принять его – таков культ личности, какой Моуриньо создал в Риме, где он пользовался статусом императора. Как и в случае с легендарным бывшим капитаном Тотти, порой казалось, что болельщики потеряли всякий контекст и поддерживают его, а не «Рому». Неудивительно, что это решение привнесло немного жары в эти холодные зимние дни. Были напечатаны и разбросаны листовки «FRIEDKIN LEAVE». Когда Паредес и Дибала покидали тренировку во вторник днем, фанаты останавливали их, чтобы сказать: «Теперь это на вашей совести».

Де Росси – единственный человек, к которому могли обратиться Фридкины. Как игрок он был именно тем, с кем римские болельщики были связаны больше всего. Де Росси был и остается одним из них – в отличие от Тотти, который не от мира сего. Только один из этого дуэта Ромула и Рема мог удержать болельщиков на стороне команды после увольнения самого популярного тренера в истории «Ромы».



ФК Рома. Даниэле Де Росси

Но назначение Де Росси не обходится без риска. В пользу сохранения Моуриньо говорит тот факт, что, если бы он не попал в четверку, болельщики могли бы смириться с решением не продлевать с ним контракт. Теперь же будут спорить о том, смог ли бы он изменить ситуацию, тем более что до места в Лиге чемпионов всего пять очков, а график матчей скоро станет заметно легче.

Де Росси тоже не станет горячиться. Он работал в штабе Роберто Манчини, когда Италия выиграла Евро, а затем тренировал «СПАЛ» в Серии В, но был уволен после того, как набрал 15 очков в 16 матчах, что привело команду в зону вылета. Возможно, его мечта о работе в «Роме» осуществилась слишком рано.

Если у Де Росси все будет хорошо, а не отлично, то все равно все будут требовать, чтобы он остался, и это может спутать все планы нового спортивного директора по привлечению своего человека. С другой стороны, он может стать талантливым молодым тренером, который подходит клубу, нуждающемуся в более рациональном, устойчивом, основанном на аналитике процессе подбора кадров, а не в краткосрочном и ориентированном на звезд.

Что касается Моуриньо, то в Риме ему всегда будут рады. Лациале – потому что их команда почти всегда одерживала верх над ним. И особенно романисты, для которых он вечен. Как бы ни разочаровывала «Рома» в чемпионате – средний показатель набора очков за игру у Моуриньо был самым низким среди всех тренеров «Ромы», проведших в клубе 50 и более матчей, – стоит задуматься о той ночи в Будапеште в мае 2023 года.

К сожалению, этот матч больше запомнился тирадой Моуриньо в адрес Энтони Тейлора и судей, чем тем, как близок был этот проект к преображению: «Рома» была всего в одном пенальти от того, чтобы выиграть два европейских трофея и впервые за пять лет выйти в Лигу чемпионов.

«У нас всегда будет Тирана», – крикнул болельщик вслед машине Моуриньо во вторник. «Всегда». Был ли кремовый скутер Vespa Моуриньо припрятан на заднем сиденье отъезжающего Lexus, неизвестно. Фридкины подарили ему этот скутер после того, как художник Гарри Греб оставил на городских стенах граффити, изображающее его в образе Грегори Пека из фильма «Римские каникулы».

Греб, как и многие болельщики «Ромы», не очень хорошо воспринял увольнение. «Любительский клуб», – написал он под постом в Instagram «Ромы», сообщающим об увольнении Моуриньо. Но пришло время ставить титры. Римские каникулы Моуриньо закончились.

Джеймс Хорнкасл, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух