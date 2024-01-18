Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open

31-летняя Виктория Голубич из Швейцарии (№85 WTA) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, переиграв седьмую ракетку Чехии Катерину Синякову (№49 WTA).

В третьем круге Голубич сразится против лидера украинского тенниса Элины Свитолиной, которая ранее легко одолела Викторию Томову из Болгарии.

Свитолина и Голубич ранее провели 1 матч, в 2019-м в первом раунде Australian Open украинка победила со счетом 6:1, 6:2.

Australian Open. Второй круг

Виктория Голубич – Катерина Синякова – 6:3, 2:6, 6:4