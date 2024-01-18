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Australian Open
18 января 2024, 12:50 | Обновлено 18 января 2024, 12:53
3608
0

Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open

Элина уже играла с ней на кортах Мельбурна

18 января 2024, 12:50 | Обновлено 18 января 2024, 12:53
3608
0
Определилась следующая соперница Свитолиной на Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Голубич

31-летняя Виктория Голубич из Швейцарии (№85 WTA) вышла в третий раунд Открытого чемпионата Австралии по теннису, переиграв седьмую ракетку Чехии Катерину Синякову (№49 WTA).

В третьем круге Голубич сразится против лидера украинского тенниса Элины Свитолиной, которая ранее легко одолела Викторию Томову из Болгарии.

Свитолина и Голубич ранее провели 1 матч, в 2019-м в первом раунде Australian Open украинка победила со счетом 6:1, 6:2.

Australian Open. Второй круг
Виктория Голубич – Катерина Синякова – 6:3, 2:6, 6:4

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Элина Свитолина Australian Open 2024 Катерина Синякова Виктория Голубич
Источник Sport.ua
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