Черноморец – Уйпешт – 1:3. Неудача для Григорчука. Видео голов и обзор

Одесский Черноморец проиграл спарринг в Турции венгерскому клубу Уйпешт (1:3).

Сильные дожди буквально затопили игровое поле Emirhan Sport Center, где планировалось провести матч. Пришлось «морякам» отправляться на выезд, в гости к венгерскому клубу. Еще и в связи с техническими проблемами игра началась на 45 минут позже, чем было намечено.

Уже на 7-й минуте встречи венгры открыли счет. «Моряки» допустили ошибку в своей штрафной, за что их наказал Амброуз, оказавшийся лицом к лицу с Варакутой – 0:1. В середине тайма хорошая возможность отыграться была у Бадибанги, но его удар с 15 метров парировал голкипер «Уйпешта».

Венгерская команда часто проводила скорые контратаки. Одна из них завершилась угловым, после подачи которого Анцулас с линии вратарской головой поразил цель – 0:2. На 32 и 34 минутах опасно атаковал ворота соперников Штогрин: оба раза надежно действовал Молнар. Вскоре венгры забили в третий раз. Варакута достал сложный летящий под перекладину мяч, но тот коварно опустился в сетку – 0:3.

В начале второго тайма Черноморец размочил счет. Бадибанга, Путря и Кузык разогнали перспективную атаку. Лучший бомбардир команды Андрей Штогрин, получив мяч на левом фланге, сместился поближе к центру и неотразимо выстрелил в дальний угол – 1:3.

Казалось, что морякам удастся развить успех, но ни Путре (на 62-й минуте), ни Данилюку (на 66-й), ни Иеде (на 78-й) не удалось забить. Уйпешт продолжал опасно контратаковать, но тоже безрезультатно.

Товарищеский матч. 16 января 2024г. 14:45. Лара (Турция). Miracle.

Уйпешт (Будапешт, Венгрия) – Черноморец (Одесса, Украина) – 3:1 (3:0)

Голы: Амброуз (7), Анцулас (29), Мак (35) – Штогрин (52).

Черноморец: 1 Варакута (31 Билык, 46), 9 Путря (капитан) (21 Ухань, 66), 3 Ермаков (4 Сытников, 46), 5 Гучек (34 Дебелко, 58), 11 Бойчук (30 Данилюк, 46), 27 Васильев (35 Граждан, 66), 7 Кузык (33 Пшеничнюк. 66), 8 Шпорн (32 Присяжнюк, 66), 77 Штогрин, 39 Бадибанга (18 Голубь, 66), 20 Авагимян (70 Иеде, 46).

Главный тренер – Роман Григорчук.

Уйпешт: Молнар, Симон, Анцулас (Фехер), Холл, Тамаш (Гейгер), Мак (Радошевич), Евтоски, Мершель (Варга), Чобот, Амброуз, Ганя.

Главный тренер – Небойша Вигневич.

Предупреждения: Гучек (54) – (58), (87).

Чорноморець: 1 Варакута (31 Білик, 46), 9 Путря (капітан) (21 Ухань, 66), 3 Єрмаков (4 Ситников, 46), 5 Гучек (34 Дебелко, 58), 11 Бойчук (30 Данилюк, 46), 27 Васильєв (35 Граждан, 66), 7 Кузик (33 Пшеничнюк. 66), 8 Шпорн (32 Присяжнюк, 66), 77 Штогрін, 39 Бадібанга (18 Голуб, 66), 20 Авагімян (70 Ієде, 46).

Видеообзор матча