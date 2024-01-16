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Товарищеские матчи
Черноморец
16.01.2024 14:45 – FT 1 : 3
Уйпешт
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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 17:13 |
721
1

Черноморец уступил Уйпешту, пропустив 3 гола в первом тайме

Конечный счет встречи – 3:1 в пользу венгерской команды

16 января 2024, 17:13 |
721
1
Черноморец уступил Уйпешту, пропустив 3 гола в первом тайме
ФК Черноморец

Сегодня, 16 октября 2024 года, состоялся товарищеский матч между одесским «Черноморцем» и венгерским «Уйпештом». Победу со счетом 3:1 одержали номинальные гости.

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«Моряки» ужасно провели первую половину встречи, пропустив 3 гола за 1 тайм. Футболисты «Упешта» забивали на 7-й, 30-й и 36-й минуте.

Менее позорным счет на 52-й минуте сделал нападающий Андрей Штогрин, который в первой половине сезона УПЛ отличившись 6 забитыми мячами.

Товарищеские матчи. 16 января.

Черноморец – Уйпешт – 1:3
Голы: Штогрин, 52 – Амброуз, 7, Анцулас, 29, Мак, 35

Состав «Черноморца» на 1-й тайм: Варакута, Путря, Ермаков, Гучек, Бойчук,, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Авагимян.

Состав «Черноморца» на 2-й тайм: Билык, Путря, Ситников, Гучек (Дебелко), Данилюк, Шпорн, Кузык, Васильев, Иеде, Бадибанга, Штогрин.

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Источник Sport.ua
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Swed
Уйпешт тоже моряки. раз у них якорь. Такое дерби!
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