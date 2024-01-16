Черноморец уступил Уйпешту, пропустив 3 гола в первом тайме

Сегодня, 16 октября 2024 года, состоялся товарищеский матч между одесским «Черноморцем» и венгерским «Уйпештом». Победу со счетом 3:1 одержали номинальные гости.

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«Моряки» ужасно провели первую половину встречи, пропустив 3 гола за 1 тайм. Футболисты «Упешта» забивали на 7-й, 30-й и 36-й минуте.

Менее позорным счет на 52-й минуте сделал нападающий Андрей Штогрин, который в первой половине сезона УПЛ отличившись 6 забитыми мячами.

Товарищеские матчи. 16 января.

Черноморец – Уйпешт – 1:3

Голы: Штогрин, 52 – Амброуз, 7, Анцулас, 29, Мак, 35

Состав «Черноморца» на 1-й тайм: Варакута, Путря, Ермаков, Гучек, Бойчук,, Васильев, Кузык, Шпорн, Штогрин, Бадибанга, Авагимян.

Состав «Черноморца» на 2-й тайм: Билык, Путря, Ситников, Гучек (Дебелко), Данилюк, Шпорн, Кузык, Васильев, Иеде, Бадибанга, Штогрин.