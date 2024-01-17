Вторая ничья для Поднебесной. Китай не сумел обыграть Ливан в Кубке Азии

17 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

На старте 2-го тура сборная Китая не сумела обыграть команду Ливана (0:0). Для Поднебесной этой вторая подряд безголевая ничья на турнире.

В другом матче игрового дня в этом же квартете встречаются Таджикистан и Катар.

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Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии. 2-й тур, 17 января

Ливан – Китай – 0:0

Турнирная таблица

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