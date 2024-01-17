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  4. Вторая ничья для Поднебесной. Китай не сумел обыграть Ливан в Кубке Азии
Кубок Азии
Ливан
17.01.2024 13:30 – FT 0 : 0
Китай
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Кубок Азии
17 января 2024, 17:23 | Обновлено 17 января 2024, 17:54
263
0

Вторая ничья для Поднебесной. Китай не сумел обыграть Ливан в Кубке Азии

В другом матче игрового дня встречаются Таджикистан и Катар

17 января 2024, 17:23 | Обновлено 17 января 2024, 17:54
263
0
Вторая ничья для Поднебесной. Китай не сумел обыграть Ливан в Кубке Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

На старте 2-го тура сборная Китая не сумела обыграть команду Ливана (0:0). Для Поднебесной этой вторая подряд безголевая ничья на турнире.

В другом матче игрового дня в этом же квартете встречаются Таджикистан и Катар.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Кубок Азии. 2-й тур, 17 января

Ливан – Китай – 0:0

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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