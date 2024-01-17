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Кубок Азии
Ливан
17.01.2024 13:30 – 41 0 : 0
Китай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
17 января 2024, 13:40 | Обновлено 17 января 2024, 13:43
72
0

Ливан – Китай, Таджикистан – Катар. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 17 января матчи 2-го тура Кубка Азии

17 января 2024, 13:40 | Обновлено 17 января 2024, 13:43
72
0
Ливан – Китай, Таджикистан – Катар. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Китая

17 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

16 января проходят два матча Кубка Азии:

  • 13:30. Ливан – Китай
  • 16:30. Таджикистан – Катар.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Ливан – Китай, Таджикистан – Катар. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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