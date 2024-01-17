Вышли из группы. Катар обыграл Таджикистан во 2-м туре Кубка Азии
Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев турнира
Сегодня, 17 января 2024 года, состоялся матч 2-го тура группового этапа Кубка Азии 2023 между сборными Таджикистана и Катара. Победу со счетом 1:0 одержали хозяева турнира.
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Игра для катарцев сложилась очень легко, ведь уже на 17-й минуте главная звезда сборной Акрам Афиф забил гол и, как оказалось, установил окончательный счет встречи.
По метрике xG Катар должен был забивать как минимум дважды (2.07), в то время как Таджикистан наиграл лишь на 0.18 гола.
Эта победа гарантировала Катару выход из группы с первого места.
Кубок Азии 2023. 2-й тур. 17 января
Таджикистан – Катар – 0:1
Гол: Афиф, 17
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