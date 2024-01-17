Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

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Украина. Премьер лига
17 января 2024, 16:50 |
308
0

ЛУЧЕСКУ: «Думал, война закончится, не верил, что она продлится так долго»

Румынский тренер рассказал итальянским журналистам о том, что пережил в Украине

17 января 2024, 16:50 |
308
0
ЛУЧЕСКУ: «Думал, война закончится, не верил, что она продлится так долго»
ФК Динамо. Мирча Луческу

Экс-главный тренер «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу рассказал итальянским журналистам, как перенес войну в Украине и объяснил, почему не покинул страну в 2014 и 2022 годах, когда российские оккупанты начинали активную фазу военной агрессии.

«Я долго сопротивлялся. Многие уехали еще в 2014 году, когда россияне оккупировали Донбасс и Крым. Украина тогда имела сильный чемпионат, на высоком уровне играли четыре команды: донецкий «Шахтер», киевское «Динамо», харьковский «Металлист» и «Днепр». Я тренировал «Шахтер», но когда россияне напали на Донбасс, нам пришлось покинуть Донецк. С «Шахтером» мы переехали в Киев, где жили в непростых условиях. Достаточно сказать, что в Киеве мы даже не играли домашние матчи, нам приходилось летать на самолете в другие города Украины, большой страны, где расстояния очень существенны».

«В «Динамо» попросили меня помочь, и я согласился. Первый год прошел очень хорошо, мы выиграли чемпионат, Кубок Украины и Суперкубок. Потом в 2022 году началась война, но я решил остаться, пусть даже мы играли на стадионах без зрителей и не могли пользоваться самолетом, из-за чего поездка на автобусе занимала 9-10 часов. Вторая часть чемпионата в сезоне-2021/22 так и не была сыграна, и мы поехали в Европу, чтобы провести несколько матчей в поддержку мира. Я был промоутером этих поединков. Я думал, что война закончится, что она не продлится так долго, а тем временем футбол станет ответом на потребность людей в выживании: несколько минут досуга, чтобы лучше перенести ужасную реальность гибели множества молодых людей. Вот почему я не убежал. В «Динамо» осталось 14 игроков, я не сдался и восстановил команду за счет молодежи. Я хотел быть рядом с ними в этой критической ситуации, многие игроки выросли вместе со мной, они сильны и сделают карьеру. Но когда бомбежки городов усилились, я больше не мог этого терпеть. Родные звонили мне каждый день, они очень волновались. Итак, в ноябре я уехал, дорога была трудной, но в конце концов я вернулся в Бухарест», - рассказал Луческу.

Ранее Луческу объяснил, почему отказался возглавить «Бешикташ» и «Лион», которые обращались к нему после того, как румын покинул «Динамо».

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Мирча Луческу Динамо Киев Шахтер Донецк российско-украинская война Украина война на Донбассе
Источник Il Tirreno
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