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Испания
17 января 2024, 12:28 | Обновлено 17 января 2024, 12:32
954
0

Будет свой. Известен временный преемник Хави в случае его увольнения

В «Барселоне» может поменяться наставник

17 января 2024, 12:28 | Обновлено 17 января 2024, 12:32
954
0
Будет свой. Известен временный преемник Хави в случае его увольнения
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Руководство испанской «Барселоны» в лице президента клуба Жоана Лапорты может пойти на рокировку главного тренера команды, не дожидаясь завершения текущего сезона.

Как известно, в минувший уик-энд «блауграна» в финале Суперкубка Испании проиграла со счетом 1:4 мадридскому «Реалу». После фиаско разговоры о расставании клуба с наставником Хави усилились. Впрочем, ранее сообщалось, что «Барселона» пока увольнение тренера не планирует.

Впрочем, источник считает, что Лапорта может пойти на замену Хави, чтобы улучшить микроклимат в коллективе. Сообщается, что из-за финансовых ограничений «Барселона» будет вынуждена искать нового тренера в клубной структуре. В такой ситуации у Лапорты есть только один кандидат и он же фаворит – это Рафаэль Маркес, который сейчас возглавляет дублирующий состав клуба.

Как известно, ранее сообщалось, что будущим летом «Барселону» возглавит нынешний наставник «Жироны» Мичел.

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Источник ESPN
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