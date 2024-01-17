Будет свой. Известен временный преемник Хави в случае его увольнения

Руководство испанской «Барселоны» в лице президента клуба Жоана Лапорты может пойти на рокировку главного тренера команды, не дожидаясь завершения текущего сезона.

Как известно, в минувший уик-энд «блауграна» в финале Суперкубка Испании проиграла со счетом 1:4 мадридскому «Реалу». После фиаско разговоры о расставании клуба с наставником Хави усилились. Впрочем, ранее сообщалось, что «Барселона» пока увольнение тренера не планирует.

Впрочем, источник считает, что Лапорта может пойти на замену Хави, чтобы улучшить микроклимат в коллективе. Сообщается, что из-за финансовых ограничений «Барселона» будет вынуждена искать нового тренера в клубной структуре. В такой ситуации у Лапорты есть только один кандидат и он же фаворит – это Рафаэль Маркес, который сейчас возглавляет дублирующий состав клуба.

Как известно, ранее сообщалось, что будущим летом «Барселону» возглавит нынешний наставник «Жироны» Мичел.