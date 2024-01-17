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  4. Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Испания
17 января 2024, 10:45 |
1110
3

Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб

Наставник жиронцев будет тренировать «Барселону»

17 января 2024, 10:45 |
1110
3
Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Каталонская «Барселона» начала изучать кандидатуру нового тренера в связи с нестабильной игрой команды.

По информации испанского журналиста Франсуа Галлардо, Мичел со следующего сезона будет тренировать «Барселону». Наставник «Жироны» уже трижды встречался с руководством «Барсы» за последнее время. Сообщается, что переговоры сейчас находятся на продвинутой стадии.

Мичел в этом сезоне стал одним из главных тренерских открытий. Под его руководством «Жирона» сейчас лидирует в Ла Лиге с 49 очками.

Ранее появилась информация, что тренер «Жироны» может заменить Эдди Хау в английском «Ньюкасле».

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Мичел (Мигель Анхель Санчес) Барселона Жирона назначение тренера Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Twitter
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Комментарии 3
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Octopus
Источник - твиттер )) Мичел встречался за спиной у своего клуба, еще и три раза? Эту новость нейросеть сгенерировала.
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0
Александр
Довбик это будет потеря для жироны а митчелов можно найти десяток 
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