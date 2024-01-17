Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб
Наставник жиронцев будет тренировать «Барселону»
Каталонская «Барселона» начала изучать кандидатуру нового тренера в связи с нестабильной игрой команды.
По информации испанского журналиста Франсуа Галлардо, Мичел со следующего сезона будет тренировать «Барселону». Наставник «Жироны» уже трижды встречался с руководством «Барсы» за последнее время. Сообщается, что переговоры сейчас находятся на продвинутой стадии.
Мичел в этом сезоне стал одним из главных тренерских открытий. Под его руководством «Жирона» сейчас лидирует в Ла Лиге с 49 очками.
Ранее появилась информация, что тренер «Жироны» может заменить Эдди Хау в английском «Ньюкасле».
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