Плохие новости для Жироны. Мичел возглавит летом топ-клуб

Каталонская «Барселона» начала изучать кандидатуру нового тренера в связи с нестабильной игрой команды.

По информации испанского журналиста Франсуа Галлардо, Мичел со следующего сезона будет тренировать «Барселону». Наставник «Жироны» уже трижды встречался с руководством «Барсы» за последнее время. Сообщается, что переговоры сейчас находятся на продвинутой стадии.

Мичел в этом сезоне стал одним из главных тренерских открытий. Под его руководством «Жирона» сейчас лидирует в Ла Лиге с 49 очками.

Ранее появилась информация, что тренер «Жироны» может заменить Эдди Хау в английском «Ньюкасле».