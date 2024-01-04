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  4. Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Испания
04 января 2024, 00:15 |
6202
8

Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе

В услугах Мичела заинтересован «Ньюкасл»

04 января 2024, 00:15 |
6202
8
Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

Главный тренер каталонской «Жироны» главный тренер каталонской «Жироны» Мигель Анхель Санчес (более известный как Мичел) может покинуть клуб в январе, сообщает испанское издание Fichajes.

По информации источника, интерес к специалисту проявляет английский «Ньюкасл». Его работа поразила руководство «сорок» и они готовы назначить его уже в этом месяце. Однако пока нет информации относительно желания Мичела остаться или покинуть клуб, с которым он борется за чемпионство в Испании.

На данный момент «Ньюкасл» тренирует Эдди Хау, но с ним команда вылетела из группы Лиги чемпионов и занимает лишь 9-е место в АПЛ.

Мичел возглавил «Жирону» в июле 2021 года. За это время под его руководством команда провела 110 матчей, одержав 55 побед и 22 ничьи.

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Источник Fichajes.net
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Комментарии 8
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Octopus
Никуда он не уйдет, на сайте была статья почему он не уйдет из Жироны
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+6
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TarasTaras94
Це було б вкрай тупо з його сторони, ЛЧ наступний сезон буде з великою вірогідністю + можна взагалі історичне чемпіонство взяти
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30263
Жирона! (жаль не було Циганкова)
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+1
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Chicot
Кря
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0
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