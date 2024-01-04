Сказки не будет? Главный тренер Жироны может покинуть клуб в январе

Главный тренер каталонской «Жироны» главный тренер каталонской «Жироны» Мигель Анхель Санчес (более известный как Мичел) может покинуть клуб в январе, сообщает испанское издание Fichajes.

По информации источника, интерес к специалисту проявляет английский «Ньюкасл». Его работа поразила руководство «сорок» и они готовы назначить его уже в этом месяце. Однако пока нет информации относительно желания Мичела остаться или покинуть клуб, с которым он борется за чемпионство в Испании.

На данный момент «Ньюкасл» тренирует Эдди Хау, но с ним команда вылетела из группы Лиги чемпионов и занимает лишь 9-е место в АПЛ.

Мичел возглавил «Жирону» в июле 2021 года. За это время под его руководством команда провела 110 матчей, одержав 55 побед и 22 ничьи.