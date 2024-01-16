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Испания
16 января 2024, 23:15 | Обновлено 16 января 2024, 23:25
679
1

Игроки Барселоны потеряли веру в Хави. Клуб не планирует увольнение

Хави, похоже, «потерял» раздвевалку

16 января 2024, 23:15 | Обновлено 16 января 2024, 23:25
679
1
Игроки Барселоны потеряли веру в Хави. Клуб не планирует увольнение
Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки «Барселоны» разочарованы последними неудачами команды и тем, как ведет себя тренер Хави. Наставник недавно заявил, что многие футболисты не сумели адаптироваться к тому стилю, который прививает специалист.

При этом недовольство возникло до того, как каталонцы без шансов проиграли «Реалу» 1:4 в финале Суперкубка Испании.

Некоторые футболисты считают, что Хави недостаточно жестко относится к некоторым игрокам, которые не показывают свой уровень. Сам Хави уверен, что в составе из двух десятков игроков всегда найдутся недовольные.

Правда, в клубе до конца сезона не планируют смену тренера, хотя рассматривает возможность привлечения к работе еще одного экс-игрока команды – защитника Рафы Маркеса, работающего с молодежным составом.

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Барселона Хави чемпионат Испании по футболу Рафаэль Маркес
Источник ESPN
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ZANREGENT1993
Значит будут "сливать" тренера хреновыми результатами
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