Гол на 120 минуте. Мальорка избежала серии пенальти и вышла в 1/4 финала

Состоялся третий за день поединок Кубка Испании по футболу. К «Атлетику» и «Севильи» в компании четвертьфиналистов присоединилась «Мальорка», сумевшая не довести дело до серии пенальти, дожав на 120 минуте «Тенерифе».

Жеребьевка стадии четвертьфинала состоится позже.

Кубок Испании. 1/8 финала

Тенерифе – Мальорка 0:1

Гол: Ларин, 120