Кубок Испании
Кубок Испании17 января 2024, 02:25 | Обновлено 17 января 2024, 02:40
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Гол на 120 минуте. Мальорка избежала серии пенальти и вышла в 1/4 финала
Закончился еще один поединок Кубка Испании
17 января 2024, 02:25 | Обновлено 17 января 2024, 02:40
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Состоялся третий за день поединок Кубка Испании по футболу. К «Атлетику» и «Севильи» в компании четвертьфиналистов присоединилась «Мальорка», сумевшая не довести дело до серии пенальти, дожав на 120 минуте «Тенерифе».
Жеребьевка стадии четвертьфинала состоится позже.
Кубок Испании. 1/8 финала
Тенерифе – Мальорка 0:1
Гол: Ларин, 120
События матча
120’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Мальорка).
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