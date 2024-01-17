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Кубок Испании
Тенерифе
16.01.2024 23:00 – FT 0 : 1
Мальорка
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Кубок Испании
17 января 2024, 02:25 | Обновлено 17 января 2024, 02:40
124
0

Гол на 120 минуте. Мальорка избежала серии пенальти и вышла в 1/4 финала

Закончился еще один поединок Кубка Испании

17 января 2024, 02:25 | Обновлено 17 января 2024, 02:40
124
0
Гол на 120 минуте. Мальорка избежала серии пенальти и вышла в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся третий за день поединок Кубка Испании по футболу. К «Атлетику» и «Севильи» в компании четвертьфиналистов присоединилась «Мальорка», сумевшая не довести дело до серии пенальти, дожав на 120 минуте «Тенерифе».

Жеребьевка стадии четвертьфинала состоится позже.

Кубок Испании. 1/8 финала

Тенерифе – Мальорка 0:1

Гол: Ларин, 120

События матча

120’
ГОЛ ! Мяч забил Кайл Ларин (Мальорка).
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Мальорка Тенерифе Кубок Испании по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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