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Кубок Испании
Атлетик Бильбао
16.01.2024 22:00 – FT 2 : 0
Алавес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 января 2024, 00:59 | Обновлено 17 января 2024, 01:07
99
0

Кто сделал дубль? Атлетик Бильбао пробился в четвертьфинал Кубка Испании

На стадии 1/8 финала баски нанесли поражение команде Алавес

17 января 2024, 00:59 | Обновлено 17 января 2024, 01:07
99
0
Кто сделал дубль? Атлетик Бильбао пробился в четвертьфинал Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» выиграл у «Алавеса» (2:0) на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

Форвад Асьер Вильялибре оформил для басков дубль, забив одному по голу в каждом тайме.

Соперник «Атлетика» в четвертьфинале будет определен жеребьевкой позже.

Кубок Испании. 1/8 финала, 16 января

Атлетик Бильбао – Алавес – 2:0

Голы: Вильялибре, 28, 60

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Асьер Вильялибре (Атлетик Бильбао).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Асьер Вильялибре (Атлетик Бильбао).
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Кубок Испании по футболу Атлетик Бильбао Алавес видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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