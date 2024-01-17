Кто сделал дубль? Атлетик Бильбао пробился в четвертьфинал Кубка Испании

В матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» выиграл у «Алавеса» (2:0) на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

Форвад Асьер Вильялибре оформил для басков дубль, забив одному по голу в каждом тайме.

Соперник «Атлетика» в четвертьфинале будет определен жеребьевкой позже.

Кубок Испании. 1/8 финала, 16 января

Атлетик Бильбао – Алавес – 2:0

Голы: Вильялибре, 28, 60

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