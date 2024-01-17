Кубок Испании
16.01.2024 22:00 – FT 2 : 0
Испания17 января 2024, 00:59 | Обновлено 17 января 2024, 01:07
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Кто сделал дубль? Атлетик Бильбао пробился в четвертьфинал Кубка Испании
На стадии 1/8 финала баски нанесли поражение команде Алавес
17 января 2024, 00:59 | Обновлено 17 января 2024, 01:07
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В матче 1/8 финала Кубка Испании «Атлетик» выиграл у «Алавеса» (2:0) на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.
Форвад Асьер Вильялибре оформил для басков дубль, забив одному по голу в каждом тайме.
Соперник «Атлетика» в четвертьфинале будет определен жеребьевкой позже.
Кубок Испании. 1/8 финала, 16 января
Атлетик Бильбао – Алавес – 2:0
Голы: Вильялибре, 28, 60
Видео голов и обзор матча
Фотогалерея
События матча
60’
ГОЛ ! Мяч забил Асьер Вильялибре (Атлетик Бильбао).
28’
ГОЛ ! Мяч забил Асьер Вильялибре (Атлетик Бильбао).
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