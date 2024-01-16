Манчини перевернул игру. Саудовская Аравия вырвала победу у Омана
Али Аль-Болеахи принес победу команде зеленых на 90+6 минуте
В матче группового турнира Кубка Азии сборная Саудовской Аравии вырвала победу у Омана (2:1).
Команда Омана вышла вперед на 14-й минуте после гола Салаха Аль-Яхьяей с пенальти.
Зеленые под руководством Роберто Манчини сумели перевернуть игру в конце матча.
Абдулрахман Гариб сравнял счет на 78-й минуте. Али Аль-Болеахи принес победу команде Манчини на 90+6 минуте.
Саудовская Аравия и Таиланд набрали по 3 очка. Оман и Кыргызстан после 1-го тура идут без набранных пунктов.
Кубок Азии. Группа F, 1-й тур, 16 января
Саудовская Аравия – Оман – 2:1
Голы: Абдулрахман Гариб, 78, Али Аль-Болеахи, 90+6 – Салах Аль-Яхьяей, 14 (пен)
Фотогалерея
Турнирные таблицы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Волки» уволили «особенного» тренера
Дату вердикта назвать отказываются