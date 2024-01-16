Манчини перевернул игру. Саудовская Аравия вырвала победу у Омана

В матче группового турнира Кубка Азии сборная Саудовской Аравии вырвала победу у Омана (2:1).

Команда Омана вышла вперед на 14-й минуте после гола Салаха Аль-Яхьяей с пенальти.

Зеленые под руководством Роберто Манчини сумели перевернуть игру в конце матча.

Абдулрахман Гариб сравнял счет на 78-й минуте. Али Аль-Болеахи принес победу команде Манчини на 90+6 минуте.

Саудовская Аравия и Таиланд набрали по 3 очка. Оман и Кыргызстан после 1-го тура идут без набранных пунктов.

Кубок Азии. Группа F, 1-й тур, 16 января

Саудовская Аравия – Оман – 2:1

Голы: Абдулрахман Гариб, 78, Али Аль-Болеахи, 90+6 – Салах Аль-Яхьяей, 14 (пен)

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