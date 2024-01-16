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Кубок Азии
Таиланд
16.01.2024 16:30 – 85 2 : 0
Кыргызстан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Кубок Азии
16 января 2024, 16:45 | Обновлено 16 января 2024, 16:50
191
0

Таиланд – Кыргызстан, Саудовская Аравия – Оман. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 16 января матчи 1-го тура Кубка Азии

16 января 2024, 16:45 | Обновлено 16 января 2024, 16:50
191
0
Таиланд – Кыргызстан, Саудовская Аравия – Оман. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

16 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

16 января проходят три матча Кубка Азии:

  • 16:30. Таиланд – Кыргызстан
  • 19:30. Саудовская Аравия – Оман

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Таиланд – Кыргызстан, Саудовская Аравия – Оман. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.

Турнирные таблицы

События матча

49’
ГОЛ ! Мяч забил Supachai Jaided (Таиланд).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Supachai Jaided (Таиланд).
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Источник Sport.ua
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