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Кубок Азии
Таиланд
16.01.2024 16:30 – FT 2 : 0
Кыргызстан
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Кубок Азии
16 января 2024, 20:35 | Обновлено 16 января 2024, 20:44
314
0

Кто сделал дубль? Таиланд уверенно переиграл Кыргызстан на Кубке Азии

Супачай Джайдед два раза расписался в воротах соперника

16 января 2024, 20:35 | Обновлено 16 января 2024, 20:44
314
0
Кто сделал дубль? Таиланд уверенно переиграл Кыргызстан на Кубке Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Супачай Джайдед

В матче 1-го тура Кубка Азии сборная Таиланда переиграла команду Кыргызстана (2:0).

У победителей дубль оформил Супачай Джайдед, забив по голу в каждом тайме.

Таиланд набрал 3 очка и возглавил турнирную таблицу группы F.

В другом матче квартета встречаются Саудовская Аравия и Оман.

Кубок Азии. Группа F. 1-й тур, 16 января

Таиланд – Кыргызстан – 2:0

Голы: Супачай Джайдед, 26, 48

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Источник Sport.ua
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