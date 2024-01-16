16.01.2024 16:30 – FT 2 : 0
Кубок Азии16 января 2024, 20:35 | Обновлено 16 января 2024, 20:44
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Кто сделал дубль? Таиланд уверенно переиграл Кыргызстан на Кубке Азии
Супачай Джайдед два раза расписался в воротах соперника
16 января 2024, 20:35 | Обновлено 16 января 2024, 20:44
314
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В матче 1-го тура Кубка Азии сборная Таиланда переиграла команду Кыргызстана (2:0).
У победителей дубль оформил Супачай Джайдед, забив по голу в каждом тайме.
Таиланд набрал 3 очка и возглавил турнирную таблицу группы F.
В другом матче квартета встречаются Саудовская Аравия и Оман.
Кубок Азии. Группа F. 1-й тур, 16 января
Таиланд – Кыргызстан – 2:0
Голы: Супачай Джайдед, 26, 48
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