Названы претензии Анчелотти к Винисиусу и Беллингему в игре с Барселоной

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти во время финального поединка Суперкубка Испании против «Барселоны» (4:1) постоянно апеллировал к Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему. Стало известно, что наставник был не в восторге от того, что они часто пытались играть пятками.

«Нет, нет, они не должны играть пятками. Мне не нравится такая их игра пятками. Я просил не делать их этого», – приводит Movistar слова Анчелотти, которые он якобы произносил по ходу игры.

Напомним, Винисиус открыл счет в финальном матче на седьмой минуте, а на десятой минуте он удвоил перевес «сливочных». На 39-й минуте Жуниор оформил хет-трик, забив гол с пенальти.

Ранее стало известно, что в матче против «Барселоны» Карло Анчелотти установил личное достижение в «Реале».