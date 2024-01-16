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Испания
16 января 2024, 16:13 | Обновлено 16 января 2024, 16:27
301
1

Названы претензии Анчелотти к Винисиусу и Беллингему в игре с Барселоной

Итальянец был недоволен действиями подопечных в финале Суперкубка Испании

16 января 2024, 16:13 | Обновлено 16 января 2024, 16:27
301
1
Названы претензии Анчелотти к Винисиусу и Беллингему в игре с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти во время финального поединка Суперкубка Испании против «Барселоны» (4:1) постоянно апеллировал к Винисиусу Жуниору и Джуду Беллингему. Стало известно, что наставник был не в восторге от того, что они часто пытались играть пятками.

«Нет, нет, они не должны играть пятками. Мне не нравится такая их игра пятками. Я просил не делать их этого», – приводит Movistar слова Анчелотти, которые он якобы произносил по ходу игры.

Напомним, Винисиус открыл счет в финальном матче на седьмой минуте, а на десятой минуте он удвоил перевес «сливочных». На 39-й минуте Жуниор оформил хет-трик, забив гол с пенальти.

Ранее стало известно, что в матче против «Барселоны» Карло Анчелотти установил личное достижение в «Реале».

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Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Реал Мадрид Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу
Источник Movistar
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Bernard6-9
Напомните мне как сам Анчелотти играл по молодости? Кажись я не застал этот момент
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