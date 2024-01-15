Настиг Зидана. Анчелотти установил достижение в Реале

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (4:1) в 264-й раз руководил действиями «галактикос».

По данному гвардейскому показателю итальянец опередил Зинедина Зидана и единолично занял второе место в реестре тренеров «Реала» по количеству проведенных матчей с командой.

Кроме этого, Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству трофеев, выигранных с «Реалом». У обоих тренеров теперь по 11 титулов. Впереди итальянца и француза только Мигель Муньос, который является первым тренером в списке наставников мадридцев по количеству игр (605).

Анчелотти с «Реалом» два раза побеждал в Лиге чемпионов, клубом чемпионате мира, Суперкубке Европы, а также Кубке и Суперкубке Испании. В активе итальянца также один чемпионский титул Ла Лиги.