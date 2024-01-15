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Испания
15 января 2024, 19:27 | Обновлено 15 января 2024, 19:41
508
0

Настиг Зидана. Анчелотти установил достижение в Реале

Итальянец настиг француза по количеству завоеванных трофеев

15 января 2024, 19:27 | Обновлено 15 января 2024, 19:41
508
0
Настиг Зидана. Анчелотти установил достижение в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в финале Суперкубка Испании против «Барселоны» (4:1) в 264-й раз руководил действиями «галактикос».

По данному гвардейскому показателю итальянец опередил Зинедина Зидана и единолично занял второе место в реестре тренеров «Реала» по количеству проведенных матчей с командой.

Кроме этого, Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству трофеев, выигранных с «Реалом». У обоих тренеров теперь по 11 титулов. Впереди итальянца и француза только Мигель Муньос, который является первым тренером в списке наставников мадридцев по количеству игр (605).

Анчелотти с «Реалом» два раза побеждал в Лиге чемпионов, клубом чемпионате мира, Суперкубке Европы, а также Кубке и Суперкубке Испании. В активе итальянца также один чемпионский титул Ла Лиги.

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Карло Анчелотти Реал Мадрид Суперкубок Испании по футболу Реал - Барселона Зинедин Зидан
Источник ФК Реал Мадрид
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