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  4. Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
Испания
17 января 2024, 09:10 |
660
0

Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией

Жиронцы все равно остаются вторыми фаворитами на чемпионство в Испании

17 января 2024, 09:10 |
660
0
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 5.00.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» – 1.25.

Перед 20-м туром чемпионата Испании на трофей жиронцев котировки составляли 3.50. Однако подопечные Мичела не сумели обыграть аустайдера «Альмерию» (0:0), поэтому коэффициент поднялся.

«Красное-белые» занимают первое место в таблице чемпионата с 49 очками после 20 туров. У «Реала» 48 пунктов, но есть одна игра в запасе.

На третьем месте идет «Атлетик» (41), а на четвертом – «Барселона» (41).

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 20 туров:

  1. Реал Мадрид – 1.25
  2. Жирона – 5.00
  3. Барселона – 9.00
  4. Атлетико Мадрид – 25.00
  5. Атлетик Бильбао – 250.00

Следующий матч «Жирона» вместе с украинцами проведет 17 января 2024 года. В 1/8 финала Кубка Испании жиронцы сыграет против «Райо Вальекано». Встреча 21-го тура Ла Лиги у «красно-белых» запланирована на 21 января против «Севильи».

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Источник Sport.ua
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