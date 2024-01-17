Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией
Жиронцы все равно остаются вторыми фаворитами на чемпионство в Испании
Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 5.00.
Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» – 1.25.
Перед 20-м туром чемпионата Испании на трофей жиронцев котировки составляли 3.50. Однако подопечные Мичела не сумели обыграть аустайдера «Альмерию» (0:0), поэтому коэффициент поднялся.
«Красное-белые» занимают первое место в таблице чемпионата с 49 очками после 20 туров. У «Реала» 48 пунктов, но есть одна игра в запасе.
На третьем месте идет «Атлетик» (41), а на четвертом – «Барселона» (41).
Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 20 туров:
- Реал Мадрид – 1.25
- Жирона – 5.00
- Барселона – 9.00
- Атлетико Мадрид – 25.00
- Атлетик Бильбао – 250.00
Следующий матч «Жирона» вместе с украинцами проведет 17 января 2024 года. В 1/8 финала Кубка Испании жиронцы сыграет против «Райо Вальекано». Встреча 21-го тура Ла Лиги у «красно-белых» запланирована на 21 января против «Севильи».
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