Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся после игры с Альмерией

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 5.00.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» – 1.25.

Перед 20-м туром чемпионата Испании на трофей жиронцев котировки составляли 3.50. Однако подопечные Мичела не сумели обыграть аустайдера «Альмерию» (0:0), поэтому коэффициент поднялся.

«Красное-белые» занимают первое место в таблице чемпионата с 49 очками после 20 туров. У «Реала» 48 пунктов, но есть одна игра в запасе.

На третьем месте идет «Атлетик» (41), а на четвертом – «Барселона» (41).

Топ-5 фаворитов на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 20 туров:

Реал Мадрид – 1.25 Жирона – 5.00 Барселона – 9.00 Атлетико Мадрид – 25.00 Атлетик Бильбао – 250.00

Следующий матч «Жирона» вместе с украинцами проведет 17 января 2024 года. В 1/8 финала Кубка Испании жиронцы сыграет против «Райо Вальекано». Встреча 21-го тура Ла Лиги у «красно-белых» запланирована на 21 января против «Севильи».