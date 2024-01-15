Серия А. Аталанта дома уничтожила Фрозиноне
Команда Гасперини забила пять безответных голов
В понедельник, 15 января «Аталанта» в предпоследнем матче 20-го тура итальянской Серии А у себя дома в Бергамо разгромила «Фрозиноне» со счетом 5:0. Судьбу матча команда Джан Пьеро Гасперини уже в первые 15 минут матча, забив три гола.
Серия А. 20-й тур
Аталанта – Фрозиноне – 5:0
Голы: Копмейнерс 8, Эдерсон 13, де Кетеларе 14, Дзаппакоста 83, Хольм 90+1
Благодаря этой победе «Аталанта» набрала 33 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фрозиноне» остался 15-м с 19 баллами в активе.
В воскресенье «Милан» дома обыграл «Рому».
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