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Чемпионат Италии
Аталанта
15.01.2024 21:45 – FT 5 : 0
Фрозиноне
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Италия
15 января 2024, 23:54 | Обновлено 15 января 2024, 23:55
129
1

Серия А. Аталанта дома уничтожила Фрозиноне

Команда Гасперини забила пять безответных голов

15 января 2024, 23:54 | Обновлено 15 января 2024, 23:55
129
1
Серия А. Аталанта дома уничтожила Фрозиноне
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 15 января «Аталанта» в предпоследнем матче 20-го тура итальянской Серии А у себя дома в Бергамо разгромила «Фрозиноне» со счетом 5:0. Судьбу матча команда Джан Пьеро Гасперини уже в первые 15 минут матча, забив три гола.

Серия А. 20-й тур

Аталанта – Фрозиноне – 5:0
Голы: Копмейнерс 8, Эдерсон 13, де Кетеларе 14, Дзаппакоста 83, Хольм 90+1

Благодаря этой победе «Аталанта» набрала 33 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фрозиноне» остался 15-м с 19 баллами в активе.

В воскресенье «Милан» дома обыграл «Рому».

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Серия A чемпионат Италии по футболу Аталанта Фрозиноне
Источник Sport.ua
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Viktor Shuper
3:0 за 15 перших хвилин - хто б міг подумати?
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