Серия А. Аталанта дома уничтожила Фрозиноне

В понедельник, 15 января «Аталанта» в предпоследнем матче 20-го тура итальянской Серии А у себя дома в Бергамо разгромила «Фрозиноне» со счетом 5:0. Судьбу матча команда Джан Пьеро Гасперини уже в первые 15 минут матча, забив три гола.

Серия А. 20-й тур

Аталанта – Фрозиноне – 5:0

Голы: Копмейнерс 8, Эдерсон 13, де Кетеларе 14, Дзаппакоста 83, Хольм 90+1

Благодаря этой победе «Аталанта» набрала 33 очка и поднялась на пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фрозиноне» остался 15-м с 19 баллами в активе.

В воскресенье «Милан» дома обыграл «Рому».