Милан переиграл Рому в Серии A. Ключевой гол забил Оливье Жиру

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Милан» дома обыграл «Рому» со счетом 3:1.

У миланского клуба отличились Ясин Адли, Оливье Жиру и Тео Эрнандес. Гости сумели ответить только голом Леандро Паредеса с пенальти.

«Милан» набрал 42 очка и входит в топ-3, «Рома» с 29 баллами занимает 9-ю позицию.

Серия А. 20-й тур, 14 января

Милан – Рома – 3:1

Голы: Адли, 11, Жиру, 56, Тео Эрнандес, 84 – Паредес, 69 (пен)

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Адли, 11 мин

ГОЛ! 2:0. Жиру, 56 мин.

ГОЛ! 2:1. Паредес, 69 мин (пен)

ГОЛ! 3:1. Тео Эрнандес, 84 мин