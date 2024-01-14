Милан переиграл Рому в Серии A. Ключевой гол забил Оливье Жиру
Клуб из Милана набрал 42 очка и входит в топ-3 чемпионата Италии
В матче 20-го тура чемпионата Италии «Милан» дома обыграл «Рому» со счетом 3:1.
У миланского клуба отличились Ясин Адли, Оливье Жиру и Тео Эрнандес. Гости сумели ответить только голом Леандро Паредеса с пенальти.
«Милан» набрал 42 очка и входит в топ-3, «Рома» с 29 баллами занимает 9-ю позицию.
Серия А. 20-й тур, 14 января
Милан – Рома – 3:1
Голы: Адли, 11, Жиру, 56, Тео Эрнандес, 84 – Паредес, 69 (пен)
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Адли, 11 мин
ГОЛ! 2:0. Жиру, 56 мин.
ГОЛ! 2:1. Паредес, 69 мин (пен)
ГОЛ! 3:1. Тео Эрнандес, 84 мин
События матча
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