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Чемпионат Италии
Милан
14.01.2024 21:45 – FT 3 : 1
Рома
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Италия
14 января 2024, 23:59 | Обновлено 15 января 2024, 00:51
141
0

Милан переиграл Рому в Серии A. Ключевой гол забил Оливье Жиру

Клуб из Милана набрал 42 очка и входит в топ-3 чемпионата Италии

14 января 2024, 23:59 | Обновлено 15 января 2024, 00:51
141
0
Милан переиграл Рому в Серии A. Ключевой гол забил Оливье Жиру
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура чемпионата Италии «Милан» дома обыграл «Рому» со счетом 3:1.

У миланского клуба отличились Ясин Адли, Оливье Жиру и Тео Эрнандес. Гости сумели ответить только голом Леандро Паредеса с пенальти.

«Милан» набрал 42 очка и входит в топ-3, «Рома» с 29 баллами занимает 9-ю позицию.

Серия А. 20-й тур, 14 января

Милан – Рома – 3:1

Голы: Адли, 11, Жиру, 56, Тео Эрнандес, 84 – Паредес, 69 (пен)

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Адли, 11 мин

ГОЛ! 2:0. Жиру, 56 мин.

ГОЛ! 2:1. Паредес, 69 мин (пен)

ГОЛ! 3:1. Тео Эрнандес, 84 мин

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Тео Эрнандес (Милан).
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Леандро Паредес (Рома).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Оливье Жиру (Милан).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Адли (Милан).
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Милан Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Милан - Рома видео голов и обзор Оливье Жиру Тео Эрнандес Леандро Паредес
Источник Sport.ua
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