14 января на «Сан-Сиро» пройдет матч 20-го тура Серии А, в котором «Милан» встретится с Ромы. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Милан

Команда прошлый сезон спасла, во многом, за счет Лиги чемпионов, где получилось закончить аж в полуфинале. На этот раз не удалось вообще пробиться в плей-офф турнира. Да, при этом квартет был сложный, в соперниках были ПСЖ, дортмундская Боруссия и Ньюкасл, и уже обойти англичан было хорошим результатом - дальше представитель Италии поборется за успех в Лигу Европы. Заодно недавно разгромили Кальяри, продолжив борьбу в Кубке Италии. Но, главное, получилось прибавить в рамках Кальчо. Там россонери тоже не обходились без осечек, и в октябре-ноябре было 4 тура без поражений (по паре ничьих и проигрышей). Но потом начали снова красно-черные в основном побеждать, чего хватило, чтобы закрепиться на третье место. Эмполи и вовсе разгромили в прошлом туре. Но в кубке, открыв счет, дома команда безвольно уступили Аталанте.

Рома

Клуб находится в достаточно противоречивой ситуации. Уже анонсировало расставание со спортивным директором, Тиагу Пинто. Но почему-то он покинет должность только в начале февраля - но как это скажется на том, как будет проведено нынешний месяц, единственный на зимнем трансферном окне? Джалоросси при этом не могут быть довольными тем, как развивается нынешний сезон. Он, кстати, уже третий при Моуринью, и пока что вышло только в Лиге конференций, в 2022-м, выиграть - а в Риме все ждут возвращения Лиги чемпионов. Нынешний сезон тоже получается не оптимальным. В Лиге Европы получилось пройти в плей-офф, пусть и не особенно ярко. В Кальчо был слабый старт, и, хотя потом получилось прибавить, неудачи были и зимой, когда проиграли и Болонье, и Ювентусу, а с Аталантой закончили 1-1. Да и в кубке волки Кремонезев Риме проигрывали до 77-й минуты, но в итоге выиграли... Чтобы выйти на Лацио, и в огненной, напряженной атмосфере уступили 0-1.

Статистика личных встреч

Рома не выигрывает с 2019-го года, но в прошлом сезоне оба матча приносили ничьи. Все шло к такому и в начале осени, но тогда в столице россонери смогли выиграть в меньшинстве.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны по поводу гостей. Согласимся и поставим на победу красно-черных дома (коэффициент - 2,23).