Кубок Азии15 января 2024, 20:27 | Обновлено 15 января 2024, 20:36
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Ирак обыграл Индонезию в матче стартового тура Кубка Азии
В другом матче этой группы Япония выиграла у Вьетнама
15 января 2024, 20:27 | Обновлено 15 января 2024, 20:36
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В первом туре Кубка Азии 2023 команда Ирана одолела сборную Индонезию со счетом 3:1.
На точные удары Муханада Али, Осамы Рашида и Аймана Хуссейна индонезийцы ответили лишь голом престижа в исполнении Марселино Фердинана.
В другом матче этой группы Япония выиграла у Вьетнама (4:2).
Ирак и Япония возглавили группу (по 3 очка). У Вьетнама и Индонезии нет баллов.
Кубок Азии. 1-й тур, 15 января
Индонезия – Ирак – 1:3
Голы: Фердинан, 37 – Али, 17, Рашид, 45+7, Хуссейн, 75.
Турнирная таблица
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