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Кубок Азии
Индонезия
15.01.2024 16:30 – FT 1 : 3
Ирак
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Кубок Азии
15 января 2024, 20:27 | Обновлено 15 января 2024, 20:36
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Ирак обыграл Индонезию в матче стартового тура Кубка Азии

В другом матче этой группы Япония выиграла у Вьетнама

15 января 2024, 20:27 | Обновлено 15 января 2024, 20:36
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Ирак обыграл Индонезию в матче стартового тура Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

В первом туре Кубка Азии 2023 команда Ирана одолела сборную Индонезию со счетом 3:1.

На точные удары Муханада Али, Осамы Рашида и Аймана Хуссейна индонезийцы ответили лишь голом престижа в исполнении Марселино Фердинана.

В другом матче этой группы Япония выиграла у Вьетнама (4:2).

Ирак и Япония возглавили группу (по 3 очка). У Вьетнама и Индонезии нет баллов.

Кубок Азии. 1-й тур, 15 января

Индонезия – Ирак – 1:3

Голы: Фердинан, 37 – Али, 17, Рашид, 45+7, Хуссейн, 75.

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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