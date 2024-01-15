Ирак обыграл Индонезию в матче стартового тура Кубка Азии

В первом туре Кубка Азии 2023 команда Ирана одолела сборную Индонезию со счетом 3:1.

На точные удары Муханада Али, Осамы Рашида и Аймана Хуссейна индонезийцы ответили лишь голом престижа в исполнении Марселино Фердинана.

В другом матче этой группы Япония выиграла у Вьетнама (4:2).

Ирак и Япония возглавили группу (по 3 очка). У Вьетнама и Индонезии нет баллов.

Кубок Азии. 1-й тур, 15 января

Индонезия – Ирак – 1:3

Голы: Фердинан, 37 – Али, 17, Рашид, 45+7, Хуссейн, 75.

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