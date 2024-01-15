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Кубок Азии
Индонезия
15.01.2024 16:30 - : -
Ирак
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Кубок Азии
15 января 2024, 13:35 | Обновлено 15 января 2024, 13:40
145
0

Ю.Корея – Бахрейн, Индонезия – Ирак, Малайзия – Иордания. Смотреть онлайн

Смотрите 15 января матчи 1-го тура Кубка Азии

15 января 2024, 13:35 | Обновлено 15 января 2024, 13:40
145
0
Ю.Корея – Бахрейн, Индонезия – Ирак, Малайзия – Иордания. Смотреть онлайн
Getty Images/Global Images Ukraine

15 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

15 января проходят три матча Кубка Азии:

  • 13:30. Южная Корея – Бахрейн
  • 16:30. Индонезия – Ирак
  • 19:30. Малайзия – Иордания

Состав групп Кубка Азии

  • Группа A: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан
  • Группа B: Австралия, Узбекистан, Индия, Сирия
  • Группа C: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина
  • Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам
  • Группа E: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн
  • Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Кыргызстан, Оман

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также 4 лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Ю.Корея – Бахрейн, Индонезия – Ирак, Малайзия – Иордания. Смотреть онлайн

Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.

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Источник Sport.ua
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