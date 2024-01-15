«Подложили шлюшку». Бывшая Тимощука рассказала, как его удерживают в россии

Надежда Навроцкая, бывшая жена бывшего игрока сборной Украины Анатолия Тимощука, рассказала о том, как предателя Украины удерживают в россии:

«россия знала, что будет вести войну, уже очень давно. И что ей нужно было сделать? Собрать максимальное количество украинских лидеров мнений и привлечь на свою сторону любыми методами. Кому-то подложить проститутку в постель. Кого-то взять за яйца, кого-то заманить деньгами. Это КГБистские старые методы... Тимощуку показали, как хорошо ему будет в санкт-петербурге. Подложили ему там какую-то шлюшку, которая начала его держать за яйца, влиять и капать на его мозги.

Как-то был вопрос, продлить ли с «зенитом» соглашение или в Казахстан уйти. Конечно, я говорю: какой «зенит», давай в Казахстан. Он перешел в Казахстан. Но дальше уже из Казахстана в конце 2016 года он в «зенит» возвращался самостоятельно. Я не подсказывала. Кто-то другой повлиял, понимаете? Он имел возможность оставаться в Казахстане работать. Там очень хорошо к нему относились, целовали, потому что это экс-игрок «Баварии»... Мог бы там поработать тренером. Там просто больше шансов было бы, например, стать главным тренером. Но он уже сам сделал выбор вернуться.

Видите, как вовремя сработала подложенная еще в 2007 году проститутка. Она ему уже воздействовала на мозги полным ходом. И он вернулся в санкт-петербург. Его никто не держит насильно там. Но ему уже тогда вкладывали в голову, что надо какую-то недвижимость купить. Потому что он так всегда говорил мне: давай, здесь что-то купим? Я говорю, а оно нам надо? Это еще в 2007 году было. Я никогда на это не соглашалась, но я видела у него такое желание купить там какую-то недвижимость. Я говорю: это почему? Это край земли для меня. Я понимаю, что кто-то нам скажет: из Донецка переехали, из маленького города в большой санкт-петербург. С одной стороны да, но с другой стороны это нелогично. Потому что есть Украина, мы – украинцы, прожили всю жизнь в Украине. Ну съездили пару лет и поработали в питере. Ну что уже покупать там дом? Ему кто-то убивал это на протяжении нашего брака, когда его заграбастали туда».

Ранее Надежда Навроцкая рассказала, что Тимощук «отмазывает» от службы в армии рф совершеннолетнего сына своей новой жены Анастасии Климовой.