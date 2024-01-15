Гаэль Монфис – Янник Ханфманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Australian Open
15 января французский теннисист Гаэль Монфис (№75 ATP) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде основы муж Элины Свитолиной сразится против Янника Ханфманна из Германии (№49 ATP). Время начала матча – 08:15 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисистав, первую Монфис проиграл.
В следующем раунде победитель встречи сыграет против Энди Маррея (№44 ATP) или Томаса Мартина Этчеверри (№30 ATP).
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