Гаэль Монфис – Янник Ханфманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 января французский теннисист Гаэль Монфис (№75 ATP) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде основы муж Элины Свитолиной сразится против Янника Ханфманна из Германии (№49 ATP). Время начала матча – 08:15 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисистав, первую Монфис проиграл.

В следующем раунде победитель встречи сыграет против Энди Маррея (№44 ATP) или Томаса Мартина Этчеверри (№30 ATP).

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