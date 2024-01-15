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Australian Open
15 января 2024, 08:20 | Обновлено 15 января 2024, 08:27
803
0

Гаэль Монфис – Янник Ханфманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Australian Open

15 января 2024, 08:20 | Обновлено 15 января 2024, 08:27
803
0
Гаэль Монфис – Янник Ханфманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

15 января французский теннисист Гаэль Монфис (№75 ATP) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде основы муж Элины Свитолиной сразится против Янника Ханфманна из Германии (№49 ATP). Время начала матча – 08:15 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисистав, первую Монфис проиграл.

В следующем раунде победитель встречи сыграет против Энди Маррея (№44 ATP) или Томаса Мартина Этчеверри (№30 ATP).

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Янник Ханфманн Гаэль Монфис смотреть онлайн Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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