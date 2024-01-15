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Испания
15 января 2024, 05:47 | Обновлено 15 января 2024, 06:44
844
2

Серхи РОБЕРТО: «Мы облажались в матче с Реалом»

Капитан «Барселоны» признал провал в матче против Реала

15 января 2024, 05:47 | Обновлено 15 января 2024, 06:44
844
2
Серхи РОБЕРТО: «Мы облажались в матче с Реалом»
Getty Images/Global Images Ukraine.

Капитан«Барселоны» Серхи Роберто признал, что команда провалилась в финале Суперкубка Испании против «Реала».

«Два пропущенных гола за 10 минут нанесли нам большой урон. После пенальти мы старались. Мы облажались.

Мы разозлились. В четверг будет уже другой турнир. Нужно учиться на ошибках. На кону остаются другие титулы. Я верю в эту команду.

Проигрывать «Реалу» всегда больно. При счете 2:1 мы были в игре. Мы обязательно выберемся. Нужно быть самокритичными», – сказал опытный хавбек «Барселоны».

Хави также признал, что его подопечные показали слабую игру.

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Источник AS
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Viktor Shuper
цитую "...на коні залишаються інші титули". а як коня звати? 
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