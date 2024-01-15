Серхи РОБЕРТО: «Мы облажались в матче с Реалом»

Капитан«Барселоны» Серхи Роберто признал, что команда провалилась в финале Суперкубка Испании против «Реала».

«Два пропущенных гола за 10 минут нанесли нам большой урон. После пенальти мы старались. Мы облажались.

Мы разозлились. В четверг будет уже другой турнир. Нужно учиться на ошибках. На кону остаются другие титулы. Я верю в эту команду.

Проигрывать «Реалу» всегда больно. При счете 2:1 мы были в игре. Мы обязательно выберемся. Нужно быть самокритичными», – сказал опытный хавбек «Барселоны».

Хави также признал, что его подопечные показали слабую игру.