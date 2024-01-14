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  4. Хави извинился за поражение от Реала: «Барса провела худший матч в истории»
Испания
14 января 2024, 23:57 | Обновлено 14 января 2024, 23:58
580
1

Хави извинился за поражение от Реала: «Барса провела худший матч в истории»

Тренер был честен с журналистами и фанами

14 января 2024, 23:57 | Обновлено 14 января 2024, 23:58
580
1
Хави извинился за поражение от Реала: «Барса провела худший матч в истории»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

«Барселона» в финале Суперкубка Испании проиграла «Реалу» со счетом 1:4. Наставник каталонцев Хави признал, что соперник был намного сильнее и нашел в себе силы извиниться.

«Разочарование и грусть – такие у меня сейчас эмоции. Это очень больно. Мы с воодушевлением подходили к матчу, но провели свою худшую игру в истории. Были шансы вернуться в игру, но третий гол соперника все закончил. «Реал» нас уничтожил на контратаках и быстрых переходах».

«Я хочу извиниться перед болельщиками. Мы показали себя очень плохо, но нужно восстановиться. У меня в карьере было много поражений, но мои команды всегда возвращались».

«И «Барселона» вернется. Еще раз приношу извинения», — сказал Хави.

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Источник Marca
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Комментарии 1
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andre_lui
Хаві потрібно переглянути підхід. Бо щось він на крики зривається. На Левандовські гримав. Он папа Карло лише жуйку жує як Фергюссон, може в цьому й секрет
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