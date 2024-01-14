Хави извинился за поражение от Реала: «Барса провела худший матч в истории»

«Барселона» в финале Суперкубка Испании проиграла «Реалу» со счетом 1:4. Наставник каталонцев Хави признал, что соперник был намного сильнее и нашел в себе силы извиниться.

«Разочарование и грусть – такие у меня сейчас эмоции. Это очень больно. Мы с воодушевлением подходили к матчу, но провели свою худшую игру в истории. Были шансы вернуться в игру, но третий гол соперника все закончил. «Реал» нас уничтожил на контратаках и быстрых переходах».

«Я хочу извиниться перед болельщиками. Мы показали себя очень плохо, но нужно восстановиться. У меня в карьере было много поражений, но мои команды всегда возвращались».

«И «Барселона» вернется. Еще раз приношу извинения», — сказал Хави.