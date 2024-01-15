ВИДЕО. Эвертон показал момент, как Миколенко спас команду от гола
«Эвертон» оценил героизм украинского футболиста
В матче АПЛ «Эвертон» принимал «Астон Виллу». Команда Виталия Миколенко сумела удержать ничью против соперника из зоны Лиги чемпионов.
Главным героем игры стал именно украинец. Его самоотверженная игра в подкате в концовке встречи спасла «ирисок» от верного гола. Левый защитник, который в поединке получил травму головы, удачно в прыжке заблокировал удар футболиста гостей.
Хорошая игра от Виталия позволила ему стать одним из лучших в своей команде за версией авторитетного портала.
Эвертон имеет 17 очок и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.
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