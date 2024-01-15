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Англия
15 января 2024, 02:25 | Обновлено 15 января 2024, 02:27
598
1

ВИДЕО. Эвертон показал момент, как Миколенко спас команду от гола

«Эвертон» оценил героизм украинского футболиста

15 января 2024, 02:25 | Обновлено 15 января 2024, 02:27
598
1
ВИДЕО. Эвертон показал момент, как Миколенко спас команду от гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В матче АПЛ «Эвертон» принимал «Астон Виллу». Команда Виталия Миколенко сумела удержать ничью против соперника из зоны Лиги чемпионов.

Главным героем игры стал именно украинец. Его самоотверженная игра в подкате в концовке встречи спасла «ирисок» от верного гола. Левый защитник, который в поединке получил травму головы, удачно в прыжке заблокировал удар футболиста гостей.

Хорошая игра от Виталия позволила ему стать одним из лучших в своей команде за версией авторитетного портала.

Эвертон имеет 17 очок и занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

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Виталий Миколенко Эвертон Эвертон - Астон Вилла Английская Премьер-лига Астон Вилла
Источник Sport.ua
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Андрей Шевченко
Ну нічого....пудрик підкачається в спортзалі....візбме ділдо, збігає до кацапки і ще себе покаже.
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