Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона

14 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

На старте второго тайма украинец разбил голову после столкновения с партнером и соперником, однако все равно продолжил игру. На 86-й Виталий сделал эффектный подкат и спас «Эвертон» от потенциального гола.

❗️ ВИДЕО. Как Миколенко разбил голову и сделал суперсейв

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.00 баллов.

Лучшим игроком матча был признан защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски (7.7).

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Астон Вилла – 0:0