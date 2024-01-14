Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
«Ириски» сыграли вничью с «Астон Виллой» со счетом 0:0
14 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 0:0.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
На старте второго тайма украинец разбил голову после столкновения с партнером и соперником, однако все равно продолжил игру. На 86-й Виталий сделал эффектный подкат и спас «Эвертон» от потенциального гола.
❗️ ВИДЕО. Как Миколенко разбил голову и сделал суперсейв
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.00 баллов.
Лучшим игроком матча был признан защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски (7.7).
Оценки WhoScored за матч Эвертон – Астон Вилла – 0:0
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