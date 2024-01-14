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  4. Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Англия
14 января 2024, 18:42 | Обновлено 14 января 2024, 18:55
7884
4

Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона

«Ириски» сыграли вничью с «Астон Виллой» со счетом 0:0

14 января 2024, 18:42 | Обновлено 14 января 2024, 18:55
7884
4
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

14 января состоялся матч 21-го тура АПЛ между командами «Эвертон» и «Астон Вилла». Игра завершилась со счетом 0:0.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

На старте второго тайма украинец разбил голову после столкновения с партнером и соперником, однако все равно продолжил игру. На 86-й Виталий сделал эффектный подкат и спас «Эвертон» от потенциального гола.

❗️ ВИДЕО. Как Миколенко разбил голову и сделал суперсейв

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 7.00 баллов.

Лучшим игроком матча был признан защитник «Эвертона» Джеймс Тарковски (7.7).

Оценки WhoScored за матч Эвертон – Астон Вилла – 0:0

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Виталий Миколенко Эвертон Астон Вилла Эвертон - Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу оценки WhoScored Джеймс Тарковски
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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vruthiy-112
Зіграв як завжди надійно, а оцінку чомусь занизили, жлоби.!!! 
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+7
ZANREGENT1993
Дай Бог чтобы серьёзной травмы не было!
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+4
Микола Захарченко
Віталія на рівні , молоток 👍
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+2
vbrjkf
Левіну взагалі треба поставити 5.0... за жадібність ! Міг же покотити на партнера, коли вийшли удвох на Мартінеса! А Віталік - топчик!!!
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+1
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