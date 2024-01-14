Англия14 января 2024, 17:22 | Обновлено 14 января 2024, 18:03
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ФОТО. Миколенко разбили голову в матче АПЛ. Украинец продолжил игру
Виталий сумел продолжить матч
14 января 2024, 17:22 | Обновлено 14 января 2024, 18:03
3449
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На старте второго тайма матча АПЛ Эвертон – Астон Вилла повреждение получил украинский защитник ливерпульской команды Виталий Миколенко.
Игрок столкнулся головой в воздушной борьбе с соперником и одним из партнеров. Миколенко разбили голову до крови, но Виталий сумел вернуться в игру.
Болельщики встретили возвращение игрока овацией.
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