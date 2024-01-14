ФОТО. Миколенко разбили голову в матче АПЛ. Украинец продолжил игру

На старте второго тайма матча АПЛ Эвертон – Астон Вилла повреждение получил украинский защитник ливерпульской команды Виталий Миколенко.

Игрок столкнулся головой в воздушной борьбе с соперником и одним из партнеров. Миколенко разбили голову до крови, но Виталий сумел вернуться в игру.

Болельщики встретили возвращение игрока овацией.