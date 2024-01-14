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  4. ФОТО. Миколенко разбили голову в матче АПЛ. Украинец продолжил игру
Англия
14 января 2024, 17:22 | Обновлено 14 января 2024, 18:03
3449
1

ФОТО. Миколенко разбили голову в матче АПЛ. Украинец продолжил игру

Виталий сумел продолжить матч

14 января 2024, 17:22 | Обновлено 14 января 2024, 18:03
3449
1
ФОТО. Миколенко разбили голову в матче АПЛ. Украинец продолжил игру
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

На старте второго тайма матча АПЛ Эвертон – Астон Вилла повреждение получил украинский защитник ливерпульской команды Виталий Миколенко.

Игрок столкнулся головой в воздушной борьбе с соперником и одним из партнеров. Миколенко разбили голову до крови, но Виталий сумел вернуться в игру.

Болельщики встретили возвращение игрока овацией.

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Виталий Миколенко Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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ZANREGENT1993
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