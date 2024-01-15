ФОТО. Лунин и Кепа сфотографировались с Суперкубом Испании
Андрей помог команде выиграть трофей
14 января состоялся финальный матч Суперкубка Испании по футболу между командами «Реал» Мадрид и «Барселона». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу королевского клуба.
В стартовом составе «сливочных», вопреки всем инсайдам от испанских источников, вышел украинский голкипер Андрей Лунин, а не испанец Кепа Аррисабалага. Украинец провел отличный матч и несколько раз спас «Реал» от гола.
После игры Андрей Лунин вместе с Кепой Аррисабалагой, Франом Гонсалесом и тренером вратарей «галактикос» Луисом Льописом сфотографировались с Суперкубком Испании.
ФОТО. Лунин и Кепа сфотографировались с Суперкубком Испании
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