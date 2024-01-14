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Кубок Азии
Иран
14.01.2024 19:30 – FT 4 : 1
Палестина
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Кубок Азии
14 января 2024, 23:39 | Обновлено 14 января 2024, 23:56
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Сборная Ирана разгромила команду Палестины в стартовом туре Кубка Азии

В другом матче квартета сборная ОАЭ обыграла Гонконг

14 января 2024, 23:39 | Обновлено 14 января 2024, 23:56
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Сборная Ирана разгромила команду Палестины в стартовом туре Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мехди Тареми

В матче первого тура Кубка Азии Сборная Ирана разгромила Палестину со счетом 4:1.

Победу иранцам принесли голы Карима Ансарифарда (2 мин), Шоджи Халилзаде (12 мин), Мехди Гайеди (38 мин) и Сердара Азмуна (55 мин).

Единственный гол у Палестины забил Тамер Сейям (45+6 мин).

Иран возглавил таблицу группы C с тремя очками. В другом матче квартета сборная ОАЭ обыграла Гонконг (3:1).

Кубок Азии. Группа C, 1-й тур, 14 января

Иран – Палестина – 4:1

Голы: Ансарифард, 2, Халилзаде, 12, Гайеди, 38, Азмун, 55 – Сейям, 45+6.

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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