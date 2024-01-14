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Кубок Азии
ОАЭ
14.01.2024 16:30 - : -
Гонконг
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Кубок Азии
14 января 2024, 13:35 | Обновлено 14 января 2024, 13:37
158
0

Япония – Вьетнам, ОАЭ – Гонконг, Иран – Палестина. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 14 января матчи 1-го тура Кубка Азии

14 января 2024, 13:35 | Обновлено 14 января 2024, 13:37
158
0
Япония – Вьетнам, ОАЭ – Гонконг, Иран – Палестина. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine

14 января в Катаре продолжается 18-й Кубок Азии по футболу.

Участие в турнире принимают 24 лучшие сборные, входящие в Азиатскую конфедерацию футбола (AFC).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

14 января проходят три матча Кубка Азии:

  • 13:30. Япония – Вьетнам
  • 16:30. ОАЭ – Гонконг
  • 19:30. Иран – Палестина

Состав групп Кубка Азии

  • Группа A: Катар, Китай, Таджикистан, Ливан
  • Группа B: Австралия, Узбекистан, Индия, Сирия
  • Группа C: Иран, ОАЭ, Гонконг, Палестина
  • Группа D: Япония, Индонезия, Ирак, Вьетнам
  • Группа E: Южная Корея, Малайзия, Иордания, Бахрейн
  • Группа F: Саудовская Аравия, Таиланд, Кыргызстан, Оман

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также четыре лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Финальная игра состоится 10 февраля в Лусаиле на арене, которая принимала финал ЧМ-2022.

Япония – Вьетнам, ОАЭ – Гонконг, Иран – Палестина. Смотреть онлайн. LIVE

Видеотрансляцию матчей проводят телеканалы Sport 1 и Sport 2.

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Источник Sport.ua
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