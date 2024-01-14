Япония начала Кубок Азии с победы. В матче з Вьетнамом было забито 6 мячей
Такуми Минамино сделал дубль в поединке первого тура Кубка Азии
В матче 1-го тура Кубка Азии, который проходит в Катаре, сборная Японии победила команду Вьетнама со счетом 4:2.
У японцев, которые считаются фаворитами турнира дважды отличился Такуми Минамино, также забили Кейто Накамура и Аясе Уэда.
У сборной Вьетнама в первом тайме голами отметились Дин Бак Нгуен и Тан Хай Фам.
В другом матче 1-го тура в этой группе D 15 января сыграют Индонезия и Ирак.
Кубок Азии. 1-й тур, 14 января
Япония – Вьетнам – 4:2
Голы: Минамино, 11, 45, Накамура, 45+4, Уэда, 85 – Дин Бак Нгуен, 16, Тан Хай Фам, 33.
Фотогалерея
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинка в трех партиях обыграла Лючию Бронцетти из Италии
Максим подписал контракт с ФК «Арис» Салоники, но полгода отыграет в «Каламате»