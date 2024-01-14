Япония начала Кубок Азии с победы. В матче з Вьетнамом было забито 6 мячей

В матче 1-го тура Кубка Азии, который проходит в Катаре, сборная Японии победила команду Вьетнама со счетом 4:2.

У японцев, которые считаются фаворитами турнира дважды отличился Такуми Минамино, также забили Кейто Накамура и Аясе Уэда.

У сборной Вьетнама в первом тайме голами отметились Дин Бак Нгуен и Тан Хай Фам.

В другом матче 1-го тура в этой группе D 15 января сыграют Индонезия и Ирак.

Кубок Азии. 1-й тур, 14 января

Япония – Вьетнам – 4:2

Голы: Минамино, 11, 45, Накамура, 45+4, Уэда, 85 – Дин Бак Нгуен, 16, Тан Хай Фам, 33.

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