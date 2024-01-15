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Испания
15 января 2024, 00:59 | Обновлено 15 января 2024, 01:09
438
0

Реал или Барселона? Кто имеет больше трофеев Суперкубка Испании

Реал завоевал 13-й подобный трофей, Барселона имеет на один титул больше

15 января 2024, 00:59 | Обновлено 15 января 2024, 01:09
438
0
Реал или Барселона? Кто имеет больше трофеев Суперкубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 14 января состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона».

Нападающий галактикоса Винисиус Жуниор оформил хет-трик, еще один мяч забил Родриго, на что каталонская команда ответила лишь одним голом Роберта Левандовски.

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе сливочных и провел весь матч, чем помог команде завоевать трофей.

Реал завоевал 13-й трофей Суперкубка Испании, Барселона имеет на один титул больше (14).

Также эти соревнования выигрывали: Атлетик Б, Депортиво (по 3 раза), Атлетико М (2), Валенсия, Севилья, Сарагоса, Мальорка, Реал Сосьедад (по 1).

Суперкубок Испании. Финал

14 января, Эр-Рияд (Саудовская Аравия)

Реал – Барселона – 4:1

Голы: Винисиус Жуниор, 7, 10, 39 (пен), Родриго, 64 – Левандовски, 33

Суперкубок Испании (в формате 4 команд)

Все победители Суперкубка Испании за историю

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Источник Sport.ua
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