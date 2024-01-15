Реал или Барселона? Кто имеет больше трофеев Суперкубка Испании
Реал завоевал 13-й подобный трофей, Барселона имеет на один титул больше
Вечером 14 января состоялся финальный матч Суперкубка Испании, в котором встречались мадридский «Реал» и «Барселона».
Нападающий галактикоса Винисиус Жуниор оформил хет-трик, еще один мяч забил Родриго, на что каталонская команда ответила лишь одним голом Роберта Левандовски.
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе сливочных и провел весь матч, чем помог команде завоевать трофей.
Реал завоевал 13-й трофей Суперкубка Испании, Барселона имеет на один титул больше (14).
Также эти соревнования выигрывали: Атлетик Б, Депортиво (по 3 раза), Атлетико М (2), Валенсия, Севилья, Сарагоса, Мальорка, Реал Сосьедад (по 1).
Суперкубок Испании. Финал
14 января, Эр-Рияд (Саудовская Аравия)
Реал – Барселона – 4:1
Голы: Винисиус Жуниор, 7, 10, 39 (пен), Родриго, 64 – Левандовски, 33
Суперкубок Испании (в формате 4 команд)
Все победители Суперкубка Испании за историю
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите обзор самых интересных моментов матча 20-го тура Ла Лиги
Украинец показал замечательную игру ногами