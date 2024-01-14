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Чемпионат Испании
Кадис
14.01.2024 17:15 – FT 1 : 4
Валенсия
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Испания
14 января 2024, 19:27 | Обновлено 14 января 2024, 19:35
231
0

Валенсия без Яремчука разгромила на выезде Кадис и вошла в топ-8

«Летучие мыши» одержали четвертую победу подряд

14 января 2024, 19:27 | Обновлено 14 января 2024, 19:35
231
0
Валенсия без Яремчука разгромила на выезде Кадис и вошла в топ-8
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 20-го тура испанской Ла Лиги «Валенсия» на выезде победила «Кадис» (4:1).

У гостей забили Уго Дуро, Диего Лопес, Хави Герра и Хесус Васкес. У хозяев с пенальти отличился Рубен Алькарас.

Украинский форвард левантийцев Роман Яремчук остался вне заявки из-за болезни.

«Летучие мыши» одержали 4-ю подряд победу во всех турнирах и поднялись на 8-е место (29 очков).

«Кадис» идет на 18-й позиции в зоне вылета (15 баллов).

Ла Лига. 20-й тур, 14 января

Кадис – Валенсия – 1:4

Голы: Алькарас, 21 (пен) – Дуро, 8, Диего Лопес, 52, Герра, 90+4, Васкес, 90+8.

Турнирная таблица

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чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук Кадис
Источник Sport.ua
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