Валенсия без Яремчука разгромила на выезде Кадис и вошла в топ-8
«Летучие мыши» одержали четвертую победу подряд
В матче 20-го тура испанской Ла Лиги «Валенсия» на выезде победила «Кадис» (4:1).
У гостей забили Уго Дуро, Диего Лопес, Хави Герра и Хесус Васкес. У хозяев с пенальти отличился Рубен Алькарас.
Украинский форвард левантийцев Роман Яремчук остался вне заявки из-за болезни.
«Летучие мыши» одержали 4-ю подряд победу во всех турнирах и поднялись на 8-е место (29 очков).
«Кадис» идет на 18-й позиции в зоне вылета (15 баллов).
Ла Лига. 20-й тур, 14 января
Кадис – Валенсия – 1:4
Голы: Алькарас, 21 (пен) – Дуро, 8, Диего Лопес, 52, Герра, 90+4, Васкес, 90+8.
Турнирная таблица
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