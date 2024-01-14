Кадис – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 14 января в 17:15 матч чемпионата Испании
В воскресенье, 14 января, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Кадис» и «Валенсия».
Игра пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилла», который находится в Кадисе.
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Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.
В таблице чемпионата Испании «Кадис» занимает 18-е место, имея 15 очков. «Валенсия» идет на 10-й позиции с 26 пунктами.
К сожалению, находится под вопросом участие в матче украинского нападающего «Валенсии» Романа Яремчука. Он заболел.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4HD.
Кадис – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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