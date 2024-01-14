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Чемпионат Испании
Кадис
14.01.2024 17:15 - : -
Валенсия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
14 января 2024, 09:38 | Обновлено 14 января 2024, 09:53
28
0

Кадис – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 14 января в 17:15 матч чемпионата Испании

14 января 2024, 09:38 | Обновлено 14 января 2024, 09:53
28
0
Кадис – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В воскресенье, 14 января, состоится матч 20-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Кадис» и «Валенсия».

Игра пройдет на стадионе «Нуэво Мирандилла», который находится в Кадисе.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

В таблице чемпионата Испании «Кадис» занимает 18-е место, имея 15 очков. «Валенсия» идет на 10-й позиции с 26 пунктами.

К сожалению, находится под вопросом участие в матче украинского нападающего «Валенсии» Романа Яремчука. Он заболел.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на телеканале MEGOGO Футбол 4HD.

Кадис – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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