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Кубок Азии
ОАЭ
14.01.2024 16:30 – FT 3 : 1
Гонконг
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Кубок африканских наций
14 января 2024, 19:57 | Обновлено 14 января 2024, 20:17
135
0

Сборная ОАЭ обыграла Гонконг в матче первого тура Кубка Азии

Сборная ОАЭ возглавила группу C с 3 очками

14 января 2024, 19:57 | Обновлено 14 января 2024, 20:17
135
0
Сборная ОАЭ обыграла Гонконг в матче первого тура Кубка Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная ОАЭ обыграла Гонконг в матче первого тура Кубка Азии со счетом 3:1.

У сборной ОАЭ забили Султан Адиль, Яхья Аль-Гассани (оба – с пенальти) и Зайед Аль-Зааби.

Единственный гол у соперника на счету Кван Чана.

Сборная ОАЭ возглавила группу C с 3 очками. В другом матче 1-го тура сыграют Иран и Палестина.

Кубок Азии. Группа C, 1-й тур, 14 января

ОАЭ – Гонконг – 3:1

Голы: Адиль, 34 (пен), Аль-Зааби. 52, Яхья Аль-Гассани (пен) – Кван Чан, 49

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Источник Sport.ua
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