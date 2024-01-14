Сборная ОАЭ обыграла Гонконг в матче первого тура Кубка Азии со счетом 3:1.

У сборной ОАЭ забили Султан Адиль, Яхья Аль-Гассани (оба – с пенальти) и Зайед Аль-Зааби.

Единственный гол у соперника на счету Кван Чана.

Сборная ОАЭ возглавила группу C с 3 очками. В другом матче 1-го тура сыграют Иран и Палестина.

Кубок Азии. Группа C, 1-й тур, 14 января

ОАЭ – Гонконг – 3:1

Голы: Адиль, 34 (пен), Аль-Зааби. 52, Яхья Аль-Гассани (пен) – Кван Чан, 49