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Australian Open
14 января 2024, 16:40 | Обновлено 14 января 2024, 16:41
674
0

Юлия Стародубцева – Онс Жабер. Прогноз и анонс на матч Australian Open

15 января украинская теннисистка стартует на австралийском мейджоре

14 января 2024, 16:40 | Обновлено 14 января 2024, 16:41
674
0
Юлия Стародубцева – Онс Жабер. Прогноз и анонс на матч Australian Open
ФТУ. Юлия Стародубцева

15 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 152) стартует в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024.

В 1/64 финала австралийского мейджора украинка сыграет против 6-й ракетки мира Онс Жабер (Тунис). Поединок состоится 1-м запуском вечерней сесии на Margaret Court Arena. Время начала матча – не ранее 10:00 по Киеву.

Юлия Стародубцева

Невероятный прогресс украинки сложно не заметить. В 2017 году Стародубцева выиграла чемпионат Украины, а затем отправилась на учебу в США, где выступала за университет на командных турнирах.

В 2023 году Юлия начала профессиональную карьеру и просто ворвалась на соревнования серии ITF. На ее счету 4 трофея в одиночном разряде, 3 титула в парном и большой рывок со статуса безрейтинговой теннисистки до 152-й ракетки мира.

В прошлом сезона Стародубцева впервые сыграла в квалификации турнира Grand Slam – US Open, однако вылетела уже в 1-м раунде. Australian Open 2024 уже можно считать для Юлии успешным, поскольку тут она отметит дебют в основе мейджора.

В квалификации АО украинка уверенно выиграла первые два поединка, обыграв Мартину Капурро Таборду (Аргентина, WTA 151) и Хэрриет Дарт (Великобритания, WTA 114). Но в финале была близка к тому, чтобы отдать победу 26-летней Габриэле Кнутсон (Чехия, WTA 168) – самой слабой из своих соперниц по рейтингу в отборе.

В первом сете встречи с чешкой Юлия вела 4:0 (40:15), но в итоге сумела взять партию только со счетом 6:4. Во второй – разгром 1:6, а в третьем сете Стародубцевой пришлось играть супертай-брейк. В 9-м гейме Кнутсон подавала на матч, но украинка спаслась и выиграла супертай 10:4.

Как отметила Юлия в интервью Sport.ua: «Слава богу, что завершила этот поединок».

Столь неуверенную игру Стародубцевой с Кнутсон можно оправдать недостатком опыта, усталостью и нервами. И в тоже время украинку нужно похвалить за характер.

До австралийского мейджора Юлия сыграла на соревнованиях в Брисбене, где в финале квалификации уступила Даяне Ястремской. 4:1 в сезоне 2024 года, первая основа Grand Slam, да еще и теперь первая встреча с теннисисткой из топ-10.

Что касается будущего поединка с Жабер, то тут, естественно, шансов не много. Жабер не просто так считается одной из лучших, не просто так трижды играла в финале турниров Grand Slam, и не просто так была второй ракеткой мира. Рассчитывать на что-то можно, поскольку к Жабер есть вопросы...


ФТУ. Юлия Стародубцева

Онс Жабер

Что с физической формой Онс? Она является единственной теннисисткой из первой двадцатки WTA (кроме Муховой, Квитовой и Киз, которые не сыграют на АО из-за травмы), которая не выступила ни на одном турнире перед стартом Australian Open 2024.

В добавок ко всему, ее лучшим результатом на кортах Мельбурна является четвертьфинал в 2020 году, а так она ни разу не проходила дальше 1/32 финала.

Сложно сходу в первой игре сезона показать свой лучший уровень тенниса. Стародубцева отдохнула и может попытаться перебегать Онс. Да и плюс нужно отметить наличие небольшого лишнего веса.

Последним турниром Онс был Итоговый турнир WTA 2023 в Канкуне, который она провалила, разгромно уступив в группе Свентек и Гофф, и выиграв только у Вондроушовой.

С уверенностью можно сказать, что Жабер не будет готова на все 100%, а только на условные 65-70%. Вопрос в итоге только один: хватит ли Жабер этих самых 65-70% для победы над Юлией?


Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Статистика личных встреч

Девушки впервые сыграют между собой, что и неудивительно, учитывая только недавнее появление Стародубцевой в Туре.

Прогноз

Рост Жабер не позволяет ей делать большое количество эйсов. Условная Костюк в Пекине обыграла Онс в двух сетах, сделав 5 подач на вылет, в то время как у представительницы Туниса их было 0.

Стародубцева должна понимать, что держать подачу – одно из самых главных заданий против Жабер. Юлия умеет подавать косыми, отсюда и стабильные 3+ эйса в поединках против не самых высоких теннисисток.

Предлагаем сделать ставку фора Стародубцевой по эйсам +1.5 за коэффициент 2.15.

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Онс Жабер Юлия Стародубцева прогнозы прогнозы на теннис Australian Open 2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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