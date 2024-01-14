Юлия Стародубцева – Онс Жабер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 января украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№150 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде основы украинка сразится против Онс Жабер из Туниса (№6 WTA). Поединок состоится 1-м запуском вечерней сесии на Margaret Court Arena. Время начала матча – не ранее 10:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Мирры Андреевой (№47 WTA) или Бернарды Перы (№71 WTA).

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