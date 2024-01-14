В ночь на 15 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 96) стартует в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису 2024.

В 1/64 финала украинка сыграет против 7-й ракетки мира из Чехии Маркеты Вондроушовой. Поединок пройдет на стадионе John Cain Arena 1-м запуском. Время начала встречи – 02:00 по Киеву.

Даяна Ястремская

Ястремская стартовала на австралийском мейджоре с квалификации. Украинка была посеяна под первым номером и ее соперницы были более чем проходными. Однако Даяна намучалась вдоволь.

Вместо легких 6 сетов Ястремская отыграла все 9, проведя в общей сложности на корте около 6 часов. Только вопрос: разве с Леай Бошкович (Хорватия, WTA 222), Валенитини Грамматикопулу (Греция, WTA 221) и Маей Джонт (Австралия, WTA 573) нужно было играть именно столько?

Игра Ястремской все никак не может улучшиться. Даяна пытается играть агрессивно еще с юниорок, но с точностью – беда. Да и психи во время матча явно не идут украинке на пользу.

Была надежда, что во время зимнего перерыва Ястремская станет более спокойной, наладит качество игры, но, увы, нет. До Australian Open 2024 Даяна выступила на соревнованиях в Брисбене, где успешно преодолела сито квалификации, но в 1-м раунде основы без шансов уступила Дарье Сэвилл.

С другой стороны, в 2024 году у Ястремской 5 побед и только 1 поражение, поэтому не все так плохо...

Шансов на победу в матче с Маркетой очень мало. Надеяться на успех Даяны можно и нужно, но пока что ее можно только критиковать.



Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Маркета Вондроушова

Маркета – 7-я сеяная на Australian Open. Первым турниром для чешки был United Cup, где она выступала в составе сборной Чехии. Чешская команда не сумела выйти в плей-офф турнира, а Вондроушова провела 2 поединка.

На старте турнира Маркетка уступила Чжэн Циньвэнь (Китай, WTA 13) в трех сетах со счетом 1:6, 6:2, 1:6 (too classic для женского тенниса), а во второй игре выиграла у Ольги Данилович (Сербия, WTA 124) 6:1, 3:6, 6:3.

Отданный сет не самой сильной Данилович – единственный позитивный индикатор для Ястремской. Однако стоит рассматривать United Cup как разминочный турнир для Вондроушовой перед AO, поэтому нужно быть готовым к тому, что чешка покажет свой лучший теннис.

Маркета выиграла Уимблдон в 2023 году, а затем сразу дошла до четвертьфинала US Open. Она – спортсменка высшего уровня и с другого разряда игроков. Отличная подача, агрессивный теннис и хорошая чешская школа подготовки.

На United Cup Маркета очень часто кидала дроп-шоты, но в тоже время очень часто оставляла открытые зоны после удара с форхенда. И Данилович, и Чжэн Циньвэнь этим пользовались. Даяна пытается играть в быстрый и мощный теннис, поэтому если полетит, то может все будет и не так плохо.

Вондроушова – левша, у Даяны статистика против леворуких теннисисток: 16 побед и 11 поражений. Особого неудобства стиль леворукой игры Маркеты не должен принести.



Getty Images/Global Images Ukraine. Маркета Вондроушова

Статистика личных встреч

Теннисистки играли между собой трижды: 2:1 в пользу Маркеты. Впервые девушки сыграли межу собой еще в 2015 году в квалификации турнира ITF W10 в Шарм-эль-Шейхе. Тогда победу одержала чешка. Ястремская смогла сравнять счет в очных поединках в 2018 году, обыграв Вондрошову на 25-тысячнике в Будапеште.

На серьезном турнире теннисистки играли между собой только один раз: четвертьфинал WTA 500 Дубай 2022. Там чешка выиграла 7:5, 6:4.

Прогноз

Лезть в минус форы Маркеты – некрасиво по отношению к Ястремской, да и такие ставки являются откровенным рандомом. А вот тотал эйсов Вондроушовой больше 2.5 за коэффициент 1.95 выглядит очень привлекательно.

Во-первых, из 2 сыгранных матчей в 2024 году Маркета не пробила этот тотал только с Чжэн Циньвень, но сделала сразу 5 подач на вылет против Данилович.

Во-вторых, против Ястремской за 5 игр в новом сезоне эта ставка проходила трижды. Только Бошкович (1,79 м рост) и Сэ Шувэй (1.69 м рост) сделали только по одному эйсу.