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Australian Open
14 января 2024, 12:59 | Обновлено 14 января 2024, 13:35
185
0

Даяна Ястремская – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Australian Open

14 января 2024, 12:59 | Обновлено 14 января 2024, 13:35
185
0
Даяна Ястремская – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

15 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Маркеты Вондроушовой из Чехии (№7 WTA). Поединок состоится 1-м запуском на John Cain Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча теннисисток, чешка ведет во счетом 2:1.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Янины Викмаер (№79 WTA) или Варвары Грачевой (№39 WTA).

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Источник Sport.ua
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