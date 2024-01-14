Даяна Ястремская – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 января украинская теннисистка Даяна Ястремская (№93 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против Маркеты Вондроушовой из Чехии (№7 WTA). Поединок состоится 1-м запуском на John Cain Arena. Время начала матча – 02:00 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча теннисисток, чешка ведет во счетом 2:1.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Янины Викмаер (№79 WTA) или Варвары Грачевой (№39 WTA).

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