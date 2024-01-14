Ангелина Калинина – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Australian Open
15 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде основы украинка сразится против Аранчи Рус из Нидерландов (№45 WTA). Поединок состоится 4-м запуском на 1573 Arena после матча Альтмаер – Хачанов. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисисток, счет равный.
В следующем раунде победительница матча сыграет против Анны Калинской (№75 WTA) или Кэти Волинец (№103 WTA).
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