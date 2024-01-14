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Australian Open
14 января 2024, 14:12 | Обновлено 14 января 2024, 14:43
296
0

Ангелина Калинина – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Australian Open

14 января 2024, 14:12 | Обновлено 14 января 2024, 14:43
296
0
Ангелина Калинина – Аранча Рус. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

15 января украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде основы украинка сразится против Аранчи Рус из Нидерландов (№45 WTA). Поединок состоится 4-м запуском на 1573 Arena после матча Альтмаер – Хачанов. Ориентировочное время начала матча – 07:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, счет равный.

В следующем раунде победительница матча сыграет против Анны Калинской (№75 WTA) или Кэти Волинец (№103 WTA).

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смотреть онлайн Australian Open 2024 Ангелина Калинина Аранча Рус
Источник Sport.ua
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