Марта Костюк – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга Australian Open
15 января украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде основы украинка сразится против Клэр Лю из США (№99 WTA). Поединок состоится 2-м запуском на корте №14 после матча Музетти – Бонзи. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча теннисисток, украинка ведет во счетом 2:1.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Майяр Шериф (№58 WTA) или Элизе Мертенс (№28 WTA).
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