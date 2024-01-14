Марта Костюк – Клэр Лю. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

15 января украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) начнет борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде основы украинка сразится против Клэр Лю из США (№99 WTA). Поединок состоится 2-м запуском на корте №14 после матча Музетти – Бонзи. Ориентировочное время начала матча – 07:00 по Киеву.

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Это будет четвертая встреча теннисисток, украинка ведет во счетом 2:1.

В следующем раунде победительница встречи сыграет против Майяр Шериф (№58 WTA) или Элизе Мертенс (№28 WTA).

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