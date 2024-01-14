Australian Open14 января 2024, 13:00 | Обновлено 14 января 2024, 13:10
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ВИДЕО. Как Цуренко сломила Бронцетти на Australian Open 2024
Украинка стартовала с победы на мейджоре в Мельбурне
14 января 2024, 13:00 | Обновлено 14 января 2024, 13:10
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Украинская теннисистка Леся Цуренко (№32 WTA) в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису переиграла в трех сетах итальянцу Лючию Бронцетти (№56 WTA).
Цуренко по ходу встречи пришлось отыгрываться после проигрыша 3:6 в первой партии. С задачей отыгрыша Леся отлично справилась, взяв два следующих сета – 7:5, 6:3.
Напомним, ранее сообщалось, что Леся Цуренко на Australian Open 2024 прервала череду неудач.
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