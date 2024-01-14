ВИДЕО. Как Цуренко сломила Бронцетти на Australian Open 2024

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№32 WTA) в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису переиграла в трех сетах итальянцу Лючию Бронцетти (№56 WTA).

Цуренко по ходу встречи пришлось отыгрываться после проигрыша 3:6 в первой партии. С задачей отыгрыша Леся отлично справилась, взяв два следующих сета – 7:5, 6:3.

Напомним, ранее сообщалось, что Леся Цуренко на Australian Open 2024 прервала череду неудач.