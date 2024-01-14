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Australian Open
14 января 2024, 13:00 | Обновлено 14 января 2024, 13:10
169
0

ВИДЕО. Как Цуренко сломила Бронцетти на Australian Open 2024

Украинка стартовала с победы на мейджоре в Мельбурне

14 января 2024, 13:00 | Обновлено 14 января 2024, 13:10
169
0
ВИДЕО. Как Цуренко сломила Бронцетти на Australian Open 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№32 WTA) в первом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису переиграла в трех сетах итальянцу Лючию Бронцетти (№56 WTA).

Цуренко по ходу встречи пришлось отыгрываться после проигрыша 3:6 в первой партии. С задачей отыгрыша Леся отлично справилась, взяв два следующих сета – 7:5, 6:3.

Напомним, ранее сообщалось, что Леся Цуренко на Australian Open 2024 прервала череду неудач.

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Леся Цуренко Лючия Бронцетти Australian Open 2024 видео
Источник Sport.ua
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